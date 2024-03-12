Bist 100
9.039,77 1%
DOLAR
32,05 0,09%
EURO
35,02 -0,01%
ALTIN
2.211,46 -1,08%

SGK az önce herkese duyurdu! Bunu yapanlara bir kuruş maaş yok

SGK emeklilik durumunda usulsüzlük yapan vatandaşları uyardı.

Yayın Tarihi: 12.03.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 15:32
SGK az önce herkese duyurdu! Bunu yapanlara bir kuruş maaş yok

 SGK'DAN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME…BUNU YAPAN YANDI…

SGK tarafından kritik haber duyurusu yapıldı. Buna göre bunu yapanlar resmen yandı. İşte milyonlarca kişiyi ilgilendiren o gelişme...

sgk

SGK emekliliği ile ilgili usulsüzlük olan vatandaşlar için önemli bir uyarıda bulundu. Bir çok kişi ise SGK’nın bu uyarısını merak ediyor. İşte detaylar…

SGK tarafından dikkat çeken bir son dakika açıklaması yapıldı. Bu hataya düşen vatandaşlardan bir lira bile alamayacak. Peki detaylar neler?

SGK önemli bir konuya açıklık getirdi. Buna göre emekliliğinde usulsüzlük olan vatandaşlar için denetimlerin sıklaştırılacağı ifade edildi. SGK Sahte boşanma ve malulen emeklilik durumlarını kullananların maaşlarında kesilme olacağının altını çizdi.

Çalışanların en büyük amaçlarından biri emeklilik hayalidir. Ama emeklilik hayali kurarken yapılan hatalar emekliliği de suya düşürebiliyor. Buna göre de SGK bu konuya açıklık getiren bir açıklamada bulundu. Emeklilik işlemlerinde usulsüzlük yaptığı anlaşılan emekli adaylarının maaşlarının kesileceğini belirten SGK emekli adaylarına uyarılarda bulundu. Denetimlerin sıkılaştığını ve caydırıcı cezaların verileceğini belirten SGK bu durumdan fayda sağlamaya çalışanların ağır cezalar ile karı karşıya olduğunu belirtti. SGK eğer böyle bir usulsüzlük tespit edilirse emekli maaşlarının kesilip geriye dönük de ödenen maaşların faizi ile birlikte alınacağını belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Ramazan pidesi indirimi: Bu fiyatı duyan markete akın edecek

Ramazan pidesi indirimi: Bu fiyatı duyan markete akın edecek

Kredi kartı kullananlar dikkat! Bugünden itibaren değişiyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Bugünden itibaren değişiyor

Ankara, İstanbul, İzmir'de yaşayanlar oh diyecek! 1 ay boyunca aynı kalacak

Ankara, İstanbul, İzmir'de yaşayanlar oh diyecek! 1 ay boyunca aynı kalacak

Halkbank emekli promosyonu paketi yaptı: Ödemeler 10.000 TL'ye yükseldi

Halkbank emekli promosyonu paketi yaptı: Ödemeler 10.000 TL'ye yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
10.000 TL maaş alan emekliye sürpriz var! Artık bu oran da maaşa eklenecek
2
İki bankadan süper Ramazan kredisi! 400.000 TL nakit başvuruları az önce açıldı
3
Ucuza kıyma ve kuşbaşı satışı başlıyor! Sadece bu marketlerde geçerli olacak
4
Maaşını merak eden tek tıkla öğrenecek! SSK, Bağkur emeklileri dikkat
5
SGK uzmanı emeklilere müjdeyi patlattı! 4000 TL'lik sürpriz zam için tarih verdi
6
Emeklilere piyango gibi ödeme çıktı! Başvuran şipşak 20.000 TL nakite kavuşacak
7
Yozgat’ta tam 14 arazi gümüş tepsi üzerinde sahiplerini bekliyor! 32 bin TL’ si olan o köye akın edecek

Fast food zincirlerinin çıtır patates sırrı! Bu tekniği uyguluyorlarmış

Tüm borçlarını kapatma sözü verene kredi: 25.000 TL- 70.000 TL şok koşullarda ödenecek

Bankalardan ani karar! Artık her kullanıcı bu ücreti ödeyecek

Asgari ücretlilere 8.217 TL kazandıracak formül açıklandı! Mesai ücretlerine dikkat

SGK az önce herkese duyurdu! Bunu yapanlara bir kuruş maaş yok

Ramazan pidesi indirimi: Bu fiyatı duyan markete akın edecek

Bankada parası olanlara büyük şok! Maliye'nin kararı şoke edecek

Kredi kartı kullananlar dikkat! Bugünden itibaren değişiyor

Halkbank emekli promosyonu paketi yaptı: Ödemeler 10.000 TL'ye yükseldi

ÖTV'siz 400.000 TL'ye otomobil fırsatı! Otomobil devinden büyük indirim

Mart ayında maaş alacaklar yaşadı: Yüzde 70 zamma imzalar atıldı

Ankara, İstanbul, İzmir'de yaşayanlar oh diyecek! 1 ay boyunca aynı kalacak