SGK az önce herkese duyurdu! Bunu yapanlara bir kuruş maaş yok

SGK'DAN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME…BUNU YAPAN YANDI…

SGK tarafından kritik haber duyurusu yapıldı. Buna göre bunu yapanlar resmen yandı. İşte milyonlarca kişiyi ilgilendiren o gelişme...





SGK emekliliği ile ilgili usulsüzlük olan vatandaşlar için önemli bir uyarıda bulundu. Bir çok kişi ise SGK’nın bu uyarısını merak ediyor. İşte detaylar…

SGK tarafından dikkat çeken bir son dakika açıklaması yapıldı. Bu hataya düşen vatandaşlardan bir lira bile alamayacak. Peki detaylar neler?

SGK önemli bir konuya açıklık getirdi. Buna göre emekliliğinde usulsüzlük olan vatandaşlar için denetimlerin sıklaştırılacağı ifade edildi. SGK Sahte boşanma ve malulen emeklilik durumlarını kullananların maaşlarında kesilme olacağının altını çizdi.

Çalışanların en büyük amaçlarından biri emeklilik hayalidir. Ama emeklilik hayali kurarken yapılan hatalar emekliliği de suya düşürebiliyor. Buna göre de SGK bu konuya açıklık getiren bir açıklamada bulundu. Emeklilik işlemlerinde usulsüzlük yaptığı anlaşılan emekli adaylarının maaşlarının kesileceğini belirten SGK emekli adaylarına uyarılarda bulundu. Denetimlerin sıkılaştığını ve caydırıcı cezaların verileceğini belirten SGK bu durumdan fayda sağlamaya çalışanların ağır cezalar ile karı karşıya olduğunu belirtti. SGK eğer böyle bir usulsüzlük tespit edilirse emekli maaşlarının kesilip geriye dönük de ödenen maaşların faizi ile birlikte alınacağını belirtti.