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SGK belgesini getirene 8.420 TL yardım başlattı! Tek sefere mahsus ödenecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vatandaşlara mali destek sağlamaya devam ediyor. Bir defaya mahsus olarak SGK tarafından 8 bin 240 lira almak mümkün… İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 05.04.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 09:17
SGK belgesini getirene 8.420 TL yardım başlattı! Tek sefere mahsus ödenecek

8.240 TL ÖDEME ALABİLİRSİNİZ….

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vatandaşlara mali destek sağlamaya devam ediyor. Bir defaya mahsus olarak SGK tarafından 8 bin 240 lira almak mümkün… İşte detaylar…

para

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vatandaşlar için maddi destek ödemesi yapıyor. Buna göre belli şartları taşıyanlara bir defaya mahsus olmak üzere 8.240 Türk Lirası ödemesi yapılıyor. Peki bu ödeme ne için yapılıyor ? bu ödemeyi kimler alabilir ? başvuru şartları var mı * Kimler başvurabilir ? başvuru süresi var mı ? işte merak edilenler….

 SGK'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bu ödeme, cenaze yardımı olarak ölen sigortalının yakınlarına yapılıyor. Bu yardımdan faydalanmak isteyenler bazı kriterleri de yerine getirmek zorundadır. Bu kriterler ölen kişi ile ilgilidir. Buna göre iş kazası, meslek hastalığı sonucu hayatını kaybetmesi, sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı alıyor olması ya da en az 360 gün süreyle malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerini yatırmış olması şartlarını taşıyanlara bu ödemeler yapılıyor.

KİMLER BU YARDIMDAN FAYDALANABİLİR?

Cenaze yardımını alacak kişiler bellidir. Bu yardımı özel sigortalının eşine, ardından çocuklarına, eğer bunlar yoksa anne-babasına ve onlar da yoksa kardeşlerine yapılır. Şartları taşıyan hak sahiplerine başvuru yapmaları durumunda ödeme yapılır. Kişilerin öncelikle SGK ya giderek dilekçe doldurması gerekmektedir. Cenaze yardımının miktarı, her yıl değişiklik gösteriyor. 2024 yılı itibari ile 3.385 TL olan bu yardımlar ölen kişi Emekli Sandığı emeklisi ise en az 8.240 TL oluyor. Konu ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek isteyeler SGK ya giderek ya da SGK resmi internet sitesi üzerinden gerekli bilgilere ulaşabilirler.

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SGK belgesini getirene 8.420 TL yardım başlattı! Tek sefere mahsus ödenecek

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