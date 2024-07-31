SGK'dan devrim gibi yenilik! Emeklilik sisteminde yeni perde: İkinci emeklilik geliyor

Yeni emeklilik sistemi olan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), yıl sonunda hayata geçiyor. Bu yeni sistem sayesinde daha fazla kişi emeklilik için birikim yapmaya başlayacak. Böylece hem bireyler emeklilik hayatlarına daha güvenle bakabilecek hem de ülkemizin emeklilik sistemine önemli bir katkı sağlanmış olacak.

Bireysel emeklilik sistemine katılan kişi sayısı 16,4 milyona yaklaştı. Bu büyük başarıya rağmen, emeklilik için tasarruf edenlerin sayısını daha da artırmak için yeni bir sistem geliyor. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) olarak adlandırılan bu yeni sistemle, daha fazla insan emeklilik için birikim yapmaya başlayabilecek.

Gökhan Sertsöz, yeni emeklilik sisteminin en önemli hedefinin işverenleri teşvik ederek, hem verimliliği artırmayı hem de daha fazla çalışanın sisteme katılımını sağlamayı amaçladığını belirtti. Mevcut Otomatik Katılım BES sistemindeki yaklaşık 9,5 milyon çalışanın da yeni düzenlemelerle birlikte kısa sürede yeni emeklilik sistemine geçirilmesi bekleniyor.





TES ile Emekliliğe Giden Yol Hızlanıyor

TES, çalışanlara ikinci bir emeklilik şansı sunarak, emeklilik için gereken birikimlere daha hızlı ulaşılmasını sağlayacak. Hem çalışanların hem de işverenlerin katılımıyla oluşacak bu sistem, Türkiye'nin emeklilik tasarruflarını önemli ölçüde artırma potansiyeline sahip.

Gökhan Sertsöz'e göre, TES'in çalışanlara büyük katkıları olacak. Ancak, sistemin başarılı olabilmesi için bazı önemli kriterlerin karşılanması gerekiyor. Bunlardan ilki, sistemin tüm detaylarının netlik kazanması. İkinci kriter ise, mevcut ekonomik koşullarda çalışanların tasarruf edebilme güçlerinin artırılması.

Ülkemizde 26 milyon aktif sigortalı çalışan bulunuyor ve TES ile birlikte yıllık 200 milyar TL'lik bir kaynağın yatırıma dönüşmesi bekleniyor. Bu durum, hem bireylerin emeklilik güvencelerini güçlendirecek hem de ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacak.