SGK Duyurdu: Ödemeler hesaplara yatmaya başladı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu yıl 3 bin TL olarak ödenecek olan bayram ikramiyelerinin, emeklilerin hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu. Emeklilere ödemeleri, maaş tarihlerine göre yapılacak.



SGK tarafından yapılmış olan açıklamalara göre, SSK emeklilerinden ayın 17’si ve 18’i günlerinde maaş alanlar için ikramiye ödemeleri hesaplara geçti. Ayrıca Emekli Sandığı’na bağlı olan emeklilerden maaşlarını ayın 1’i ve 2’sinde alanların da hesaplarına ödemeler yatırıldı.

Öte yandan maaş günü ayın 19’u, 20’si, 21’i ve 22’si olan SSKlı emekliler, ödemelerini yarın alabilecekler. Maaş günleri ayın 23’ü, 24’ü, 25’i ve 26’sı olanlar ise ikramiye ödemelerini 4 Nisan’da alacaklar.

Bağ-kurlu emekliler için ise ikramiye ödemeleri 5 Nisan’da yapılacak. Diğer yandan Emekli Sandığı’na bağlı ve maaş günü ayın 3’ü, 4’ü ve 5’i olan emekliler de ikramiye ödemelerini 3 Nisan ile 5 Nisan aralığında alabilecekler.