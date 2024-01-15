SGK erken emeklilik listesini sil baştan düzenledi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), malulen emeklilik başvurularında geçerli olan şartları güncellediğini duyurdu. Bu yeni düzenlemelerle, malulen emeklilikten yararlanacak hastalıkların listesi de değişti. Malulen emeklilik, bireylerin mesleklerini sürdüremeyecek duruma gelmeleri sonucu ortaya çıkan fiziksel rahatsızlıklar veya tedavisi imkansız hastalıklar nedeniyle uygulanan bir emeklilik sürecidir. SGK'nın belirlediği şartlar doğrultusunda, bu kapsamda erken emeklilik hakkı elde etmek mümkündür. İşte detaylar...





SOSYAL GÜVENLİK KURUMU EMEKLİLİK İÇİN GEÇERLİ ŞARTLARI AÇIKLADI

En temel şartlardan biri, en az on yıldan beri sigortalı olmuş olmaktır. Ayrıca, toplamda 1800 gün prim ödemiş olmak ya da sürekli bakıma muhtaç derecede malul durumda olan bireyler için sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmiş olmalıdır. Bu kriterleri karşılayan bireylere malullük aylığı bağlanmaktadır. İşte diğer ayrıntılar...





SGK'nın hastalıkların listesini güncellemesi, başvuru sürecinde dikkate alınması gereken önemli bir faktördür. Bu bağlamda, malulen emeklilikten yararlanmak isteyen bireylerin SGK tarafından belirlenen hastalıklar listesini incelemeleri ve başvurularını bu doğrultuda yapmaları gerekmektedir.

Özellikle maluliyet durumunun belirlenmesi ve başvuruların değerlendirilmesi sürecinde, SGK'nın belirlediği şartların karşılanması önemlidir. Bu noktada, erken emeklilik hakkı kazanmak isteyen bireylerin gerekli belgeleri tam ve eksiksiz bir şekilde sunmaları, süreci olumlu yönde etkileyebilecek unsurlardan biridir.

Sonuç olarak, SGK'nın malulen emeklilik şartlarını güncellemesi, erken emeklilik düşünen bireyler için önemli bir fırsat sunmaktadır. Ancak, başvuru sürecinde detaylı bir inceleme yapmak ve gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde sunmak, olumlu bir sonuç alabilmek adına kritik öneme sahiptir.

Malulen emeklilik için gereken en temel şartlardan biri, başvuru yapan kişinin en az 1800 gün prim ödemiş olmasıdır. Ancak, başvuru sahibi eksik primlere sahipse, bu eksik primler malulen emeklilik başvurusu yapmadan önce toplu olarak ödenebilir. Bu esneklik, başvuru sahiplerine eksik prim durumlarını sonradan tamamlama imkanı tanımaktadır.