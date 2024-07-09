SGK o emeklilerin fişini çekti! Artık tek kuruş maaş alamayacaklar: Listede olan eyvah diyecek

Türkiye'deki emekli maaşlarına yönelik kesintiler, son zamanlarda ciddi tartışmaları beraberinde getirdi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK), maaşlarda usulsüzlük tespit edilen bazı emeklilere yönelik kesinti kararları kamuoyunun dikkatini çekti. Ülkede bulunan yaklaşık 12 milyon emekli ve 4 milyon dul ve yetim aylığı alıcısının oluşturduğu toplam 16 milyon kişilik bir nüfusa düzenli ödemeler yapmakla sorumlu olan SGK, bu ödemeleri finansal olarak sürdürülebilir bir düzende tutma mücadelesi veriyor. Bu kapsamda, SGK'nın denetimleri artırarak, maaşlarda usulsüzlük yaptığı belirlenen kişilere odaklandığı görülüyor.

Emekli Maaşlarına Yönelik Kesintiler

SGK'nın gerçekleştirdiği dikkatli incelemeler neticesinde, emeklilik haklarını usulsüz yollarla elde ettiği belirlenen tahmini 88 bin bireyin maaşları durduruldu. Bu adımlar, denetim sürecinin ilk aşaması olarak kaydedildi ve ilgili kişilerin kimlikleri belirlenmeye devam ediyor. Kurum, bu tür eylemlerle hem finansal istikrarını muhafaza etmeyi hem de adaletsiz kazanımlara karşı tedbirler almayı amaçlıyor.





Yanıltıcı Sigorta Kayıtlarının Ortaya Çıkışı

SGK'nın denetim ekipleri, sahte sigorta girişleri yapan ve bu dolandırıcılıklara aracılık eden işletmeleri tespit etti. Özellikle büyük şehirlerde yaygın olan bu durum sonucunda, 1.500'den fazla iş yerinin bu tür yasa dışı işlemlere karıştığı anlaşıldı. Bu iş yerleri, fiilen çalışmayan bireyler adına sigorta primleri ödeyerek, onların haksız yere emeklilik haklarından yararlanmalarına olanak tanıdı. Ayrıca, bazı meşru işletmelerin de sahte sigorta kayıtları oluşturarak SGK'ya zarar verdikleri saptandı.

SGK'nın finansal yükü, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) gibi faktörlerle daha da arttı. Bu meydan okuma karşısında, kurum iç denetim süreçlerini güçlendirdi ve emekli maaşı hak etmeyen kişileri tespit etmeye odaklandı. Belirlenen bireylerin maaşları durduruldu ve yanlışlıkla alınan ödemeler, faizleriyle birlikte geri istendi. Ayrıca, yasadışı sigorta primleri, SGK'nın gelir kayıtlarına eklenerek geçersiz kılınıyor. Bu önlemler, haksız emekli maaşı alanları ciddi finansal sorumluluklarla karşı karşıya bırakıyor ve onları emeklilik haklarını yeniden kazanmak için uzun süre çalışmaya itiyor. SGK, bu adımlarla mali düzenini koruma ve kaynaklarını etkin bir şekilde yönetme hedefine ulaşmayı amaçlıyor.