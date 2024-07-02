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SGK tüm borçları tak diye kapacak! Genç, yaşlı herkese 100.000 TL borç kapatma kredisi çıktı!

Garanti BBVA ve Akbank'ın sunduğu SGK destekli 100.000 TL tutarındaki kapatma kredisi imkanından faydalanarak borçlarınızı konsolide edebilir ve düşük faiz oranları ile tekrar yapılandırma şansına sahip olabilirsiniz. Hazırlanan özel kredi imkanından faydalanmak için yapmanız gerekenler haberimizin detayında listelenmiştir..

Yayın Tarihi: 02.07.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 15:51
SGK tüm borçları tak diye kapacak! Genç, yaşlı herkese 100.000 TL borç kapatma kredisi çıktı!

- Garanti BBVA ya da Akbank acenteleriyle iletişime geçin.

- Kimlik belgesi, gelir durumunun belgelenmesi ve mevcut borç detayları gerekli olabilir.

- Ayrıca online kanallardan da kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

100.000 TL borç kapatma kredisinin avantajları

SGK tüm borçları tak diye kapacak

* Mevcut borçlarınızı bir araya getirerek konsolide edebilme.

* Faiz oranlarının düşürülmesi ve yeniden yapılandırma fırsatları.

* Aylık ödeme yükünü azaltarak mali durumunuzu güçlendirme yeteneği.

Başvuru koşulları ve detaylı bilgiler

Düzenli geliri olan bireylerin sıklıkla talep ettiği bir kredidir. Belirli kredi ve bankacılık koşullarını karşılamanız gerekir.

Başvuru süreciyle ilgili detaylı bilgiyi Garanti BBVA ile Akbank şubelerinden ya da resmi internet sitelerinden sağlayabilirsiniz.

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