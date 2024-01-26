SGK uzmanı kara haberi verdi! Bunu yapan emeklilere tek kuruş maaş yok!

Bu emekliler maaşlarından olabilir! Uzman isim uyardı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLERE KÖTÜ HABER

SGK Uzmanı Özgür Erdursun eksik dosya içeriklerinin maaşları aksatabileceğini ve eksikleri giderilmeyen kişilerin 6 aylık maaşlarını alamayacaklarını söyledi. EYT yasasıyla birlikte 2023 senesinde 2 milyon 250 bin vatandaş emeklilik hakkı kazandı ancak başvurusunu yapan bazı kişiler olumlu sonuç alamadı. Dosyalarda yaşanan problemler sebebiyle emeklilik hakkı elde etseler bile maaş alamadıkları için önemli maddi problemler yaşamaya başladı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun dosyalarda yaşanan sorunların çözülüp çözülemeyeceğinin belirsiz olduğunu,





küçük bir dosya probleminin bile maaşları etkileyeceğini, başvuru yapan kişilerin maaşlarını başvuru yapılan aydan sonraki ilk ayın 1. günü itibariyle hesaplanacağını ve dosyada eksik olan kişilerin başvurularının geçersiz sayılacağını, dosya eksiklikleri giderilemeyen vatandaşların 6 ay emekli maaşı alamayacaklarını ve mağduriyetlerinin giderilmesi için eksikliklerini gidererek tekrar başvuru yapmaları gerektiğini söyledi. EYT kapsamında olan vatandaşların dosyalarının uzun süre değerlendirilmeye alınmadığı, gerekli bilginin yeterli şekilde verilmediği hallerde başvuru sahipleri tekrar başvuru yapmak zorunda kalacak. Bu şekilde vatandaşlar biriken 6 aylık emekli maaşlarını alamayacak.