SGK'ya okkalı borcu olan 5 belediye! SGK tek tek ifşaladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Belediyelerin SGK'ya olan prim borçlarıyla ilgili bazı gerçekleri milletimize sunmamız ve CHP'li yetkililerin ortaya koyduğu yanlış bilgileri düzeltmemiz gerekiyor."

Türkiye genelinde belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan prim borçları incelendiğinde, en yüksek beş borcun tamamının Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimindeki belediyelere ait olduğu görülmektedir. Bu durum, yerel seçimlerden önce de kamuoyuna duyurulmuş ve ilgili veriler paylaşılmıştı.





SGK BORCU 96 MİLYAR TL'YE ULAŞTI: CHP'Lİ BELEDİYELERİN PAYI YÜZDE 67,7

Türkiye genelinde belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan prim borcu dudak uçuklatan bir rakama ulaştı. Son verilere göre, toplam prim borcu 96 milyar TL'yi aştı. Bu devasa borcun tam yüzde 67,7'si ise Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimindeki belediyelere ait.

Ankara Büyükşehir Belediyesi: Borçta 25,5 Kat Artış

Bu çarpıcı tablonun en dikkat çekici örneği ise Ankara Büyükşehir Belediyesi. Belediyenin SGK borcu, 5 milyar 751 milyon TL'ye ulaştı. Bu rakam, oldukça manidar bir artışı gözler önüne seriyor. Zira belediye, 2019 yılında Ak Parti'den devralındığında SGK borcu sadece 225 milyon TL idi. Yani borç, kısa sürede 25,5 katına çıktı.

"Seçim Oldu" İddiaları Yanıltıcı

Bazı çevreler, bu durumu seçim sonuçlarına bağlayarak kafa karışıklığı yaratmaya çalışıyor. Ancak gerçekler ortada: Belediyelerin SGK borçları, siyasi söylemlerle değil, somut rakamlara dayanıyor.