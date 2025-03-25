Shell, Harcamalarını Azaltarak LNG Satışlarını Artırmayı Hedefliyor

Shell, 2028'e kadar yıllık harcamalarını 20-22 milyar dolar seviyesine indirmeyi ve LNG satışlarını büyütmeyi planlıyor.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 13:27
Shell, Harcamalarını Azaltarak LNG Satışlarını Artırmayı Hedefliyor

Shell, Harcamalarını Azaltmayı Hedefliyor

Enerji devi Shell, 2028 yılına kadar yıllık harcamalarını 20-22 milyar dolar seviyesine indirmek ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satışlarını önümüzdeki 5 yıl içerisinde %4-5 oranında artırmak için önemli adımlar atmayı planladığını duyurdu.

Sermaye Piyasaları Günü Öncesi Strateji Açıklaması

Şirket, bugün düzenleyeceği Sermaye Piyasaları Günü öncesinde yeni stratejisini yatırımcılarla paylaştı. Buna göre hisse geri alımlarına odaklanarak hissedar dağıtım politikasını operasyonlardan elde edilen nakit akışının %40-50 seviyesine yükseltecek. Bu oran, daha önce %30-40 aralığında bulunmaktaydı.

Maliyet Azaltma Hedefleri

Shell, planlanan yıllık harcamaları ile birlikte yapısal maliyet azaltma hedefini de 2028 yılına kadar 5-7 milyar dolar seviyesine çıkaracak.

Dünya Genelindeki LNG Üretimi

Dünyanın en büyük LNG ticaret şirketi olarak Shell, önümüzdeki 5 yılda LNG satışlarını %4-5 oranında büyütmeyi ve aynı dönemde üretimini yılda %1 artırmayı hedefliyor. Ayrıca, petrol üretimini günlük 1,4 milyon varilde sabit tutmayı planlıyor.

Düşük Karbonlu Yatırımlar

Şirket, 2030 yılına kadar bütçesinin %10'unu düşük karbonlu yatırımlara ayırmayı da planlıyor.

Shell Üst Yöneticisi'nden Açıklama

Shell Üst Yöneticisi Wael Sawan, stratejiyle ilgili olarak, "Bugün temel finansal hedeflerimizde çıtayı yükseltiyor, rekabet gücümüzün olduğu alanlara yatırım yapıyor ve hissedarlarımız için daha fazlasını sunuyoruz," ifadelerini kullandı.

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