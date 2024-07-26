Sıcak Çarpması Hakkında Uyarılar ve Korunma Yöntemleri

Altınbaş Üniversitesi’nden Sıcak Çarpması Hakkında Uyarılar

Zehra Yıldız Çevirgen, Altınbaş Üniversitesi İlkyardım Eğitim Merkezi Müdürü, sıcak çarpması hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Çevirgen, bu durumu ‘hipertermi’ olarak tanımlayarak, önlem alınmadığında ciddi sağlık problemlerine yol açabileceğini belirtti.

Hipertermi ve Risk Grupları

Hipertermiden korunmak amacıyla gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayan Çevirgen, aşırı sıcaklarda vücudun aşırı terleme ile sıvı kaybı yaşadığını ve bu durumun vücut sıcaklığının artmasına neden olduğunu ifade etti. Çevirgen, bu durumun, yaşlılar, kronik hastalığı olan kişiler, 5 yaş altı çocuklar ve hamileler gibi risk gruplarını daha çok etkilediğini belirtti.

Sıcak Çarpması Belirtileri ve İlk Yardım

Belirtilerin arasında terlemenin azalması, yüksek vücut sıcaklığı, kuru ve sıcak cilt, artan nabız ve solunum, düşen enerji ve yorgunluk gibi durumlar olduğunu kaydeden Çevirgen, baş ağrısı, baş dönmesi gibi belirtilerin de gözlemlenebileceğini açıkladı. Sıcak çarpması yaşayan kişilere ilk yardımda vücut sıcaklığının düşürülmesine odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Korunma Yöntemleri

Bol sıvı tüketiminin sıcak çarpmasından korunmanın en önemli adımı olduğunu belirten Çevirgen, elektrolit içeren içeceklerin de sıvı kaybını telafi etmek için faydalı olduğunu söyledi. Ayrıca, açık renkli ve hafif giysilerin tercih edilmesi, doğrudan güneş ışığına maruz kalmaktan kaçınılması gerektiğini ekledi.

Sonuç olarak, yaz aylarında kişisel korunma yöntemleri ve doğru ilkyardım uygulamalarının öğrenilmesi büyük önem taşımaktadır. Sağlıklı ve güvenli bir yaz geçirmek için bireylerin gerekli önleyici tedbirleri alması miadı ile önerilmektedir.

Altınbaş Üniversitesi İlkyardım Eğitim Merkezi Müdürü Zehra Yıldız Çevirgen, açıklamalarda bulundu.