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Sıfır otomobilde 40 yılda bir gelen şans! Tamı tamına 300 bin TL birden fiyatı düştü!

Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markalarından biri olan Fransız Peugeot, fiyatlarında 300 bin lira indirim yaptı.

Yayın Tarihi: 03.07.2024 22:11
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 22:11
Sıfır otomobilde 40 yılda bir gelen şans! Tamı tamına 300 bin TL birden fiyatı düştü!

Peugeot'un popüler C-SUV modeli 3008 için başlattığı bu kampanya gerçekten dikkat çekici görünüyor. Araç fiyatlarında yapılan büyük indirimler ve sıfır faizli kredi imkanıyla, tüketicilere cazip bir seçenek sunulmuş. Bu tür kampanyalar genellikle otomobil satışlarını artırmada etkili olabiliyor.

araba fiyatları

Peugeot 3008, baz donanım seviyesinde sunduğu özelliklerle gerçekten dikkat çekici bir SUV. Özellikle standart olarak sunulan 8 ileri tam otomatik şanzımanı ve 1.2 litrelik benzinli motoruyla, hem performans hem de yakıt verimliliği konusunda kullanıcıları memnun ediyor. Şehir içi ve şehir dışı kullanımlarda ideal bir denge sunan bu motor, düşük yakıt tüketimiyle de öne çıkıyor. Peugeot'un bu modeli, modern teknolojilerle donatılmış iç mekanı ve sürücü dostu özellikleriyle de kullanıcıların beğenisini kazanıyor.

PEUGEOT 3008

Peugeot 3008'in tasarımı ve iç mekan özellikleri dikkate değer detaylar sunuyor. Geniş iç hacmi, konforlu koltukları ve modern multimedya sistemleriyle donatılan araç, sürücü ve yolcular için keyifli bir yolculuk vadeder. Üstelik, güvenlik donanımları ve sürücü destek sistemleriyle desteklenen Peugeot 3008, kullanıcıların güvenliğini en üst düzeyde sağlamayı hedefliyor.

Peugeot, bu kampanya ile 3008 modelini daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırmayı hedefliyor. Otomobil tutkunlarının dikkatini çekecek bu avantajlı fırsatlarla birlikte, markanın pazar içindeki rekabet gücünün artması bekleniyor.

Kampanya süresince sunulan avantajlarla birlikte, Peugeot 3008'in satışlarında belirgin bir artış bekleniyor.

PEUGEOT suv

PEUGEOT 3008 MODELİNİN ÇEŞİTLİ DONANIM VE MOTOR SEÇENEKLERİ VE FİYATLARI:

• ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8: 1.920.000 TL

• ACTIVE PRIME 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 1.976.500 TL

• ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 2.055.500 TL

• GT 1.2 Hybrid 136hp eDCS6: 2.305.000 TL

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