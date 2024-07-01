Sıfır otomobile 200 bin TL'lik okkalı indirim! Renault, Hyundai ve o markalar indirim şovu yaptı

Temmuz 2024'e sayılı günler kala, otomobil tutkunları için büyük bir fırsat dönemi başlıyor. Volkswagen, Ford, Renault, Peugeot, Hyundai, Citroen, Honda ve Mercedes gibi önde gelen otomobil markaları, muhteşem indirim kampanyalarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.



VOLKSWAGEN VE FORD'DA 200 BİN TL'YE KADAR İNDİRİM FIRSATI!





Volkswagen, belirli modellerinde sıfır faizli kredi imkanı sunarken bazı araçlarda 200 bin TL'ye varan indirimlerle tüketicilere sesleniyor. Ford ise bazı modellerinde yüzde 20'ye varan indirimler ve takas desteği sağlıyor. Renault'un nakit alımlarda sunacağı 300 bin TL'ye kadar indirimler ve düşük faizli kredi seçenekleri de göz dolduruyor.

Hyundai, çeşitli modellerinde sıfır faizli kredi ve büyük nakit indirimleriyle müşterilerine avantajlar sunarken, Citroen'in C3 modeli 120 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçenekleriyle öne çıkıyor. Mercedes-Benz ise kurumsal müşteriler için C 200 4MATIC Sedan ve C 200 4MATIC All-Terrain modellerinde özel finansman seçenekleri sunuyor.