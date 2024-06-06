Sıfır otomobile yılın kampanyası geldi! İkinci el fiyatına kapış kapış gidiyor

Yeni yılda otomobil sahibi olmak isteyenler piyasa fiyatlarının artması nedeniyle otomobil firmalarının açıkladığı promosyon ve indirimleri yakından izliyor. İkinci el otomobil pazarında araç fiyatlarının aşırı yükselmesinden dolayı 10 otomobil markası yeni hazırladıkları kampanyalarını duyurdu.

Yeni araba sahibi olmak isteyenlerin yüzünü güldürecek kampanyalar yavaş yavaş açıklandı. İkinci el otomobil sahibi olmak isteyenler piyasa fiyatlarının yüksek olması nedeniyle dikkatini sıfır otomobil pazarına çevirirken, pek çok kişi de sıfır otomobil pazarındaki trendleri yakından takip etmeye devam ediyor. Suzuki, tüm modellerde 12 ay vade ve 200.000 TL kredi imkânı sunuyor ancak avantajlı kredi koşullarından yararlanamayan kullanıcılar için peşin alım yapılması tavsiye ediliyor. Başlangıç ​​fiyatı 2023 yılıyla sınırlı olan modeller arasında Swift Hibrit'in fiyatının ise 998 bin TL şeklinde belirlendiği öğrenildi.

Peugeot, 2008 model modelinde 120.000 TL'ye 12 ay vadeli, E-2008'de ise 180.000 TL'ye 12 ay yüzde 0 faize sahip kredi seçeneği sundu.





Bu kapsamda Citroën, C3 modelini 12 ay vadeli ve %1,99 faizli kredi imkanıyla 200.000 TL'ye satışa sundu.

C3 Aircross modeline ise 12 ay vadeli ve %1,99 faiz oranıyla 250.000 TL finansman imkanı sağlandı.

Honda, kampanya kapsamında 250 bin TL'ye kadar 12 ay taksitle yüzde sıfır faizle finansman imkanını duyururken MG, ZS benzinli modelinde 994.000 TL'den başlayan indirimli kampanya açıklandı.

BYD'nin C-SUV modeli ATTO 3, Mayıs ayı boyunca, 200.000 TL'ye varan 12 ay faizsiz finansman imkanı ve araçlarını takasla getirenlere özel indirimlerle satışa sunulacak.

Kampanya kapsamında Skoda Kamiq modelleri 1.328.900 TL'den başlayan fiyatlar ile satılırken, Elite ile Premium donanım seviyeleri için geçerli 150.000 TL üzerinden 12 ay %0 faiz fırsatı açıklandı.

Scala modeli için fiyatlar 1 milyon 248.000 900 TL'den başlıyor, 250.000 TL'ye 12 ay yüzde 0 faiz imkanı sunuluyor.

Fiat, mevcut aracınızı değerinde satarak 250.000 TL'ye 12 ay yüzde 0 kredi fırsatı sundu.

Egea Sedan'ın fiyatları 969.900 TL'den, Egea Cross'un fiyatları 1.005.200.900 TL'den, Cross Wagon'un kasa seçenekleri ise 1.000.311.900 TL'den başlıyor.

hery, 2024 yeni SUV modeline sahip olmak isteyenlere faizsiz ve avantajlı finansman seçenekleri sunuyor. Omoda 5, 12 ay vade ve %0 faiz oranıyla 275.000 TL'ye varan finansman imkanıyla sunuluyor.

Tiggo 7 PRO modeli 12 ay vadeli ve %0 faizle 300.000 TL'ye kadar kredi seçeneği sunuyor. Tiggo 8 PRO modeli 12 ay vade ile 300.000 TL'ye kadar %0 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.