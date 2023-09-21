Sıfırdan E Ticarete Başlamak İçin Yapmanız Gerekenler

E-ticaret gün geçtikçe daha fazla girişimcinin ve işletmenin dikkatini çeken dinamik bir sektördür. İnternetin hızla yayılması ve çevrimiçi alışverişin popülerliği, bu alanda yeni iş fırsatları yaratmaktadır. Ancak başarılı bir e-ticaret girişimi başlatmadan önce dikkate almanız gereken bir dizi önemli faktör bulunmaktadır.

E-Ticaret Yapmak İçin Şirket Kurmak Şart mı?

E-ticaret sektörüne girmeyi planlıyorsanız, işinizi resmileştirmek için bir şirket de kurmanız gerekmektedir. E ticaret şirketi, internet üzerinden ürün satışı yapmayı hedefleyen bir iş modelini temsil eder. İhtiyaçlarınıza göre işinizi şahıs işletmesi, limited şirket ya da anonim şirket formunda kurabilirsiniz.

E-ticaret şirketi kurmak isteyen kişiler işletmelerinin faaliyet alanını tanımlayan bir Nace kodu almak zorundadır. Söz konusu bu kodu vergi kayıtlarına eklemektedir. E-ticaret için kullanılan Nace kodu, 47.91.14 olarak belirlenmiştir. Bu kod perakende ticaretin internet üzerinden, radyo, televizyon veya posta yoluyla yapıldığını tanımlamak için kullanılmaktadır.

Bu bakımdan bir e-ticaret işletmesi kurmadan önce bir mali müşavir veya muhasebeci ile iletişime geçmek ve işletmenizin faaliyet konusuna uygun e-ticaret Nace kodunu almak için gerekli adımları atmak önemlidir. Bu işlem e-ticaret yapabilmeniz için şirket kurma gerekliliğinizi yerine getirmenize yardımcı olacaktır.

E-ticaret Şirketi Nasıl Kurulur?

Eticaret yapmak isteyen küçük ve orta ölçekli işletmeler, bütçelerini fazla zorlamadan şirket kurma fırsatına sahiptir. Genellikle bu tür işletmeler, hem kuruluş hem de kapanış süreçlerinin daha sorunsuz ilerlediği için şahıs şirketi statüsünü tercih etmektedir. E ticaret için şahıs şirketi kurma niyetinde olan kişilerin izlemeleri gereken belirli adımlar bulunmaktadır:

Mali danışman veya muhasebeci seçimi

Şirket kurma gerekliliklerini toplama

Şirket kurma maliyetinin hesaplanması

Şirket kuruluş başvurusu ve ilgili süreçlerin yürütülmesi

Bu adımlar e ticaret işine girişmek isteyen kişilerin karşılaşacakları şirket kurma aşamalarıdır.

E-Ticaret Yapmak İçin Ofis Açmak Gerekli mi?

Şirket adresi konusunda üç farklı seçenek mevcuttur. İşletme sahibi işin türüne ve gereksinimlerine bağlı olarak çeşitli seçenekleri değerlendirebilmektedir. Özellikle günümüzde e-ticaret işlerinin bilgisayarlar aracılığıyla yönetilmesi mümkün olduğundan, kişi kendi ikamet ettiği evi dahi işletme adresi olarak kullanabilmektedir. Ayrıca sanal bir ofis kiralayarak da işletme adresini belirlenebilir.

E-Ticaret Yaparken Fatura Kesmek

İlk kez e ticaret dünyasında girme planlarınız bulunuyorsa, bilmeniz gereken konulardan bir tanesini de fatura kesmektir. Fatura kesebilmek için il olarak İnteraktif Vergi Dairesi'nin e-fatura sistemi giriş ekranına erişim sağlanmalıdır. Eğer İnteraktif Vergi Dairesi kullanıcı kodunuz yoksa, ivd.gib.gov.tr adresini ziyaret ederek uygulamaya giriş yapabilmekte ve “Bilgilerim/Sicil Kaydım” bölümünden kullanıcı kodu alınabilmektedir. Ardından da sırası ile şu işlemler takip edilmektedir:

Kullanıcı kodunuzu aldıktan ve sisteme giriş yaptıktan sonra, Arşiv Portal üzerinden giriş yapılır.

Ardından, belge işlemleri bölümüne gidilir ve 'Fatura Oluştur' seçeneği seçilir.

Açılan sekmedeki tüm gerekli alanlar doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulur.

Alıcı ve satılan mal veya hizmetle ilgili bilgiler girilir.

Bilgiler doldurulduktan sonra, Toplam bölümü gözden geçirilir ve toplam miktar doğru olduğundan emin olunur.

Oluştur butonuna tıkladıktan sonra, faturanız oluşturulacaktır.

Düzenlediğiniz e-fatura ilk aşamada taslak olarak kaydedilir. Eğer düzenlediğiniz e-faturada herhangi bir sorun yoksa, onaylamak için GİB İmza butonuna tıklanır.

İşlemi tamamlamak için cep telefonunuza SMS ile bir kod gönderilir. Bu kod, ekrandaki alana yazılır ve onay verilir.

Tüm bu adımlar tamamlandığında, e-fatura kesme işleminiz başarıyla tamamlanmış olur.

Ücretsiz E-Ticaret Sitesi Nasıl Açılır?

Ücretsiz bir e-ticaret sitesi açmak, ilk defa bu alana giriş yapacak girişimciler için cazip bir seçenektir. Özellikle bütçe kısıtlamaları olan küçük ve orta ölçekli işletmeler için, ücretsiz e-ticaret altyapıları işe başlamanın en ekonomik yolunu sunar.

Eticaret.com’un sunduğu ücretsiz eticaret altyapıları da, özellikle yeni başlayan kişiler için oldukça avantajlıdır. Zira kurulum aşamasında 0 maliyet ile internet sitenizi açarak satış yapmaya başlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra anlaşmalı kargo firmaları aracılığıyla daha uygun fiyatlarla kargolarınızı gönderebilir, eğitim dokümanlarından da yararlanabilirsiniz.

E-Ticaret Sitesi Açmak İçin En İyi Altyapı

E-ticaret sektörü, modern iş dünyasının sunduğu en önemli fırsatlardan biridir. Ancak, bir e-ticaret işini sıfırdan kurmak basit bir süreç değildir. Stratejik planlama, doğru altyapı seçimi, müşteri hedeflemesi ve etkin bir operasyon yönetimi gerekmektedir.

E-ticaret sektörüne adım atmaya karar verdiyseniz, altyapı seçimi işinizin uzun vadeli başarısını belirleyecek kritik bir faktördür. Özellikle ilk defa e-ticaret yapacak girişimciler ve KOBİ'ler için, eticaret.com'un sunduğu ücretsiz altyapı paketleri ideal bir başlangıç noktası olacaktır. Bu paketler sadece ekonomik açıdan avantajlı değil, aynı zamanda SEO uyumlu ve kullanıcı dostu tasarımları ile işletmenizin ihtiyacını tam anlamıyla karşılamaktadır. Böylece, e-ticaret ekosistemine her yönüyle hazır bir şekilde giriş yapabilirsiniz.