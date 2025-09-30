Sigorta Acenteleri Yeni Ürünler İçin Beyin Fırtınası Yapıyor

TOBB Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi Başkanı Nevzat Yavuz, acentelerin sektör gelişimi için yeni ürün üretimi ve satışına odaklanması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 11:02
MERT DAVUT / MERTKAN ORUÇ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi Başkanı Nevzat Yavuz, sektörün rekabet gücünü artırmak için yeni ürünlerin geliştirilmesi ve satış süreçlerinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Yavuz, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Sigorta acentelerinin sadece kaza ürünlerine, trafik..." ifadeleriyle sektörde ürün çeşitliliğine yönelik tartışmanın önemine işaret etti.

Konuşmasında, acentelerin mevcut portföylerini genişleterek müşteriye sunulan çözümleri artırmasının ve yeni ürünlerin hem üretim hem satış kanallarında desteklenmesinin şart olduğunu vurguladı.

Yavuz'un açıklamaları, sigorta acentelerinin pazarda daha etkin rol alması ve sektörel büyümenin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalara ışık tutuyor.

