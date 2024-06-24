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Sigortalı çalışanlar bayram edecek! Maaşa ek ödeme onaylandı: Hemen e-Devlet'ten başvurun

Sigortalı çalışan annelerin dikkatine! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sırf anneler istihdama katılsın diye yeni bir destek programı duyurdu. Üstelik programda kadına her ay euro ile ödeme yapılacağı da vurgulandı. İşte anne ve bakıcılara aylık 325 euroluk ödeme sağlayan o yeni destek ve merak edilen tüm detaylar...

Yayın Tarihi: 24.06.2024 06:42
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 06:42
Sigortalı çalışanlar bayram edecek! Maaşa ek ödeme onaylandı: Hemen e-Devlet'ten başvurun

Yeni bir destek başlatan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan anneler için maddi imkanı duyurdu. Başlatılan yeni program kapsamında çalışan anneleri desteklemeyi amaçlayan Işıkhan, detayları da aktardı. Annelerin daha çok istihdama katılması, bebeklerine bakarken maddi olarak zorlanmaması için başlatılan programda euro ile ödeme yapılacağı vurgulandı. Peki desteğin detayları ve şartları nasıl oldu? Kimler annelere özel euro desteğinden faydalanabilecek? İşte merak edilen tüm detaylar… 

Milyonlarca sigortalı çalışanın merakla beklediği destek ödemesi için başvurular e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı! Resmi Gazete’de yayımlanan bilgiler doğrultusunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan annelere yönelik bu yeni destek programının detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Desteğe 12 binden fazla anne başvurdu! 

Başvuruların açılmasıyla birlikte ilk iki günde yalnızca 12 bin 246 kişi müracaat etti. Bakan Işıkhan, başvuru sürecinin halen devam ettiğini ve daha fazla başvuru beklediklerini açıklarken, e-Devlet üzerinden müracaatların sürdürüleceği vurgulandı. 

anne çocuk desteği

Annelere ve bakıcılara 325 euroluk destek verilecek! 

Çalışan annelere yönelik 325 euro tutarındaki destek, geniş kitleler tarafından büyük ilgi gördü. İlk iki gün içerisinde 12 binin üzerinde başvuru gerçekleşirken, bu başvurulardan sadece 3 bin 500 anne ve 3 bin 500 bakıcının kayıtlı istihdamına destek verileceği açıklandı. Yani toplamda 7 bin anne ve bakıcının her ay euro kurunda destek ödemesi alabileceği aktarıldı. Projenin bütçesi 15.3 milyon euro olarak belirlenirken, her bir çalışan anneye aylık 325 euro destek sağlanacağı belirlendi. 

Anne ve bakıcılara aylık 325 euro yardıma başvuru şartları neler? 

Başvuru yapacaklar için gerekli koşullar da ilan edildi. Bakan Işıkhan’ın aktardıklarına göre, bu destekten faydalanmak isteyen annelerin 0-24 ay arası çocuğunun olması gerekecek. Ön kayıtlar 3 Haziran’da başlarken, tüm kesin kayıtlar Temmuz ayınının sonuna kadar tamamlanıyor olacak. Teşvik ödemeleri ise Ağustos 2024 itibarıyla başlayarak 25 Ekim 2025’e kadar devam edecek. 

Bakan Işıkhan, projenin özellikle kadın istihdamının artırılması amacıyla yürütüldüğünü vurgularken, annelerin iş hayatına dönüşü kolaylaştırılacak. Doğum sonrası annelerin iş hayatına dönüşünü hedefleyen bu projeyle, bugüne kadar 263 bin 162 kadının iş hayatına döndüğü belirtilirken bu sayının önümüzdeki dönemlerde artması bekleniyor. Çünkü anneler, bu parayı bakıcı tutmak için kullanabiliyor. 

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