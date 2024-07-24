Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Sigortalılar Ekspertiz Raporlarına e-Devlet Üzerinden Ulaşacak

Sigortalılar, trafik ve kasko sigortası raporlarına e-Devlet ile ulaşabilecek.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 11:34
Sigortalılar Ekspertiz Raporlarına e-Devlet Üzerinden Ulaşacak

Sigortalılar e-Devlet Üzerinden Ekspertiz Raporlarına Ulaşabilecek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem, yeni geliştiren uygulama ile sigortalıların ve hak sahiplerinin araçlarına dair trafik ve kasko sigortası kapsamındaki eksper raporlarını e-Devlet üzerinden görüntüleme imkanına sahip olduğunu duyurdu.

Uygulamanın Sağladığı Kolaylıklar

Yazılı bir açıklama yapan Erdem, daha önce e-Devlet üzerinden eksper atama uygulamasının hayata geçirildiğini hatırlatarak, bu yeni uygulamanın onun devamı niteliğinde olduğunu belirtti. Erdem, "Sigortalı ve hak sahipleri, e-Devlet platformu üzerinden düzenlenen ekspertiz raporlarını görebilmektedir. Bu uygulama, sigortalıların hak ve çıkarlarını korumanın yanı sıra, eksper ofislerindeki başvuru yoğunluğunu da azaltmaya yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Teşekkür Mesajı

Ayrıca Erdem, bu çalışmada emeği geçen Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ve TÜRKSAT yetkililerine teşekkür etti.

İLGİLİ HABERLER

Babadan dededen miras kalanlar dikkat! Miras paylaşımında yeni sistem!

Okullarda 4 gün eğitim 3 gün tatil modeli! İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri dikkat!

Dijital baskül, dikey süpürge, airfryer geliyor! BİM 26-27-28-29-30 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

Belediyeden satılık dükkanlar! O şehirde yaşayanlara müjde...

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Belediyeden satılık dükkanlar! O şehirde yaşayanlara müjde...

Babadan dededen miras kalanlar dikkat! Miras paylaşımında yeni sistem!

KPSS şartı yok! O üniversite yüksek maaş ile personel alım ilanını az önce duyurdu

Esnaf için özel faizsiz kredi: 20.000 TL'ye kadar destek

Bakanlıklar, 120 bin en az ilkokul mezunu temizlik ve güvenlik görevlisi alımı yapacak! Hemen İŞKUR'dan başvurun

Okullarda 4 gün eğitim 3 gün tatil modeli! İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri dikkat!

ŞOK indirimlerinde 27 Temmuz detayı! Kargo ile gönderilecek ürünlere dikkat

TÜRASAŞ üç bölgede işçi alacak işte başvuru koşulları ve tarihler!

Uçakla seyahat edeceklere bedava oldu! 81 ilde ücretsiz hizmet

26 temmuz cuma burç yorumları: Aşk, iş ve sosyal yaşamda sizi neler bekliyor?

O illerde yaşayanlara milli piyango çıktı! Faizsiz kredi sadece onlara özel!

Dijital baskül, dikey süpürge, airfryer geliyor! BİM 26-27-28-29-30 Temmuz aktüel ürünler kataloğu