Sigortalılar Ekspertiz Raporlarına e-Devlet Üzerinden Ulaşacak

Sigortalılar e-Devlet Üzerinden Ekspertiz Raporlarına Ulaşabilecek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem, yeni geliştiren uygulama ile sigortalıların ve hak sahiplerinin araçlarına dair trafik ve kasko sigortası kapsamındaki eksper raporlarını e-Devlet üzerinden görüntüleme imkanına sahip olduğunu duyurdu.

Uygulamanın Sağladığı Kolaylıklar

Yazılı bir açıklama yapan Erdem, daha önce e-Devlet üzerinden eksper atama uygulamasının hayata geçirildiğini hatırlatarak, bu yeni uygulamanın onun devamı niteliğinde olduğunu belirtti. Erdem, "Sigortalı ve hak sahipleri, e-Devlet platformu üzerinden düzenlenen ekspertiz raporlarını görebilmektedir. Bu uygulama, sigortalıların hak ve çıkarlarını korumanın yanı sıra, eksper ofislerindeki başvuru yoğunluğunu da azaltmaya yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Teşekkür Mesajı

Ayrıca Erdem, bu çalışmada emeği geçen Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ve TÜRKSAT yetkililerine teşekkür etti.