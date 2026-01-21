Finansal İstikrar Komitesi Mehmet Şimşek Başkanlığında Toplandı

Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında bir araya gelerek finansal piyasalardaki güncel gelişmeleri ayrıntılı şekilde ele aldı. Toplantıda hem dünya hem de Türkiye makroekonomik görünümü kapsamlı biçimde değerlendirildi.

Gündemdeki başlıklar

Toplantıda dünya ve Türkiye makroekonomik görünümü değerlendirildi; ayrıca finansal piyasalardaki güncel gelişmeler kapsamlı bir şekilde masaya yatırıldı. Bankacılık sektörünün genel görünümü üzerinde durulurken, ilk kez konut alacaklar için konut kredilerindeki sınırlamalar da gündeme alındı.

Toplantıda ayrıca banka dışı finansal kuruluşların makro ihtiyati çerçeveye uyum düzeyleri üzerinde istişareler yapıldı. Kredili mevduat hesapları, kredi komisyon ücretleri ve kredi kartları ile ilgili mevcut durum gözden geçirilerek atılabilecek adımlar değerlendirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Finansal İstikrar Komitesi’nin dengeli ve sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için çalışmalarını sürdüreceği vurgulandı.

