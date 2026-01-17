Bakan Bolat: Ocak-Şubat’ta Enflasyonda 20’li Rakamlar — Yıl Sonu Hedefi %20’nin Altı

Bakan Bolat: Ocak-Şubat’ta enflasyonda 20’li rakamları görmeye başlayacağız

DEİK töreninde enflasyon ve ihracat değerlendirmesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, DEİK’in ‘İş Konseyleri 2025 Yılı Seçimli Genel Kurulları ve Ticari Diplomasi Ödülleri Töreni’nde yaptığı konuşmada enflasyon ve dış ticaret rakamlarını paylaştı.

"Enflasyon oranını düşürme konusunda 2023 yılı sonunu yüzde 64’le, 2024 yılı sonunda yüzde 44’le ve 2025 yılı sonunu da yüzde 30 civarında bir enflasyonla kapattık. Bu yıl Ocak-Şubat ayında 20’li rakamları görmeye başlayacağız. Hedefimiz doğrultusunda ise sene sonu 20’nin altına indirmek" dedi.

Bakan Bolat, ekonomik büyümeye ilişkin verileri de hatırlatarak, 2025 yılının ilk üç çeyreğinde milli gelirin yüzde 3,7 büyüdüğünü ve kişi başına milli gelirin 3 bin 638 dolardan 17 bin 850 dolara yükseldiğini belirtti. 4’üncü çeyrek sonuçlarının 1 Mart tarihinde açıklanacağını ifade etti.

İhracat performansına ilişkin değerlendirmesinde Bolat, Avrupa Birliği ülkeleri arasında 27 ülke içinde en çok ihracatını artıran ülkenin Türkiye olduğunu vurguladı. Geçen yılı 233 milyar dolar ihracatla kapattıklarını, mal ve hizmet ihracatı toplamının 396 milyar doları aştığını söyledi ve Cumhurbaşkanı'nın önümüzdeki hedefinin 410 milyar doların üzerinde olduğunu aktardı.

Bakan ayrıca sektör ve bölgesel başarıları şöyle sıraladı: 33 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı, 46 il ihracatını artırdı, 69 ülkeye ihracatta yıllık rekor kırıldı ve 50 ülkeye 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirildi. Ayrıca 12 bin 861 firmanın ilk kez ihracat yaptığını bildirdi.

Teknoloji ve sanayi vurgusunu da yapan Bolat, orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerinin payının 2002’de yüzde 32 iken, 2025’te 112 milyar doları aşarak yüzde 43,5 seviyesine çıktığını belirtti. Otomotiv sektöründe 41,5 milyar dolar ihracatla yıllık rekor kırıldığını; Türkiye’nin Avrupa’nın 4’üncü, dünyanın 12’inci büyük otomotiv üssü, ticari araçta ise Avrupa’nın 2’inci üssü konumunda olduğunu söyledi.

Savunma ve havacılık sanayinde 2002’den bu güne büyük gelişme kaydedildiğini aktaran Bolat, 2025 sonunda bu alanda 10 milyar 54 milyon dolar düzeyinde rekor bir ihracata ulaşıldığını ifade etti.

Sonuç ve hedefler

Bakan Bolat’ın mesajı net oldu: enflasyonda kısa vadede düşüş işaretleri bekleniyor ve hedef yıl sonu itibarıyla enflasyonu yüzde 20’nin altına indirmek. Aynı zamanda dış ticarette rekorların sürdüğü, yeni ihracatçı firmaların devreye girdiği ve stratejik sektörlerde kayda değer artışlar yaşandığı vurgulandı.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT