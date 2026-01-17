Bakan Bolat: Ocak-Şubat’ta Enflasyonda 20’li Rakamlar — Yıl Sonu Hedefi %20’nin Altı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ocak-Şubat’ta enflasyonun 20’li rakamları göreceğini ve yıl sonu hedefinin yüzde 20’nin altı olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 20:27
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 20:27
Bakan Bolat: Ocak-Şubat’ta Enflasyonda 20’li Rakamlar — Yıl Sonu Hedefi %20’nin Altı

Bakan Bolat: Ocak-Şubat’ta enflasyonda 20’li rakamları görmeye başlayacağız

DEİK töreninde enflasyon ve ihracat değerlendirmesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, DEİK’in ‘İş Konseyleri 2025 Yılı Seçimli Genel Kurulları ve Ticari Diplomasi Ödülleri Töreni’nde yaptığı konuşmada enflasyon ve dış ticaret rakamlarını paylaştı.

"Enflasyon oranını düşürme konusunda 2023 yılı sonunu yüzde 64’le, 2024 yılı sonunda yüzde 44’le ve 2025 yılı sonunu da yüzde 30 civarında bir enflasyonla kapattık. Bu yıl Ocak-Şubat ayında 20’li rakamları görmeye başlayacağız. Hedefimiz doğrultusunda ise sene sonu 20’nin altına indirmek" dedi.

Bakan Bolat, ekonomik büyümeye ilişkin verileri de hatırlatarak, 2025 yılının ilk üç çeyreğinde milli gelirin yüzde 3,7 büyüdüğünü ve kişi başına milli gelirin 3 bin 638 dolardan 17 bin 850 dolara yükseldiğini belirtti. 4’üncü çeyrek sonuçlarının 1 Mart tarihinde açıklanacağını ifade etti.

İhracat performansına ilişkin değerlendirmesinde Bolat, Avrupa Birliği ülkeleri arasında 27 ülke içinde en çok ihracatını artıran ülkenin Türkiye olduğunu vurguladı. Geçen yılı 233 milyar dolar ihracatla kapattıklarını, mal ve hizmet ihracatı toplamının 396 milyar doları aştığını söyledi ve Cumhurbaşkanı'nın önümüzdeki hedefinin 410 milyar doların üzerinde olduğunu aktardı.

Bakan ayrıca sektör ve bölgesel başarıları şöyle sıraladı: 33 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı, 46 il ihracatını artırdı, 69 ülkeye ihracatta yıllık rekor kırıldı ve 50 ülkeye 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirildi. Ayrıca 12 bin 861 firmanın ilk kez ihracat yaptığını bildirdi.

Teknoloji ve sanayi vurgusunu da yapan Bolat, orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerinin payının 2002’de yüzde 32 iken, 2025’te 112 milyar doları aşarak yüzde 43,5 seviyesine çıktığını belirtti. Otomotiv sektöründe 41,5 milyar dolar ihracatla yıllık rekor kırıldığını; Türkiye’nin Avrupa’nın 4’üncü, dünyanın 12’inci büyük otomotiv üssü, ticari araçta ise Avrupa’nın 2’inci üssü konumunda olduğunu söyledi.

Savunma ve havacılık sanayinde 2002’den bu güne büyük gelişme kaydedildiğini aktaran Bolat, 2025 sonunda bu alanda 10 milyar 54 milyon dolar düzeyinde rekor bir ihracata ulaşıldığını ifade etti.

Sonuç ve hedefler

Bakan Bolat’ın mesajı net oldu: enflasyonda kısa vadede düşüş işaretleri bekleniyor ve hedef yıl sonu itibarıyla enflasyonu yüzde 20’nin altına indirmek. Aynı zamanda dış ticarette rekorların sürdüğü, yeni ihracatçı firmaların devreye girdiği ve stratejik sektörlerde kayda değer artışlar yaşandığı vurgulandı.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun’a 150 Milyon TL’lik HASDÖV Yatırımı: Yılda 800 Bin Tıbbi Alet Üretilecek
2
Kütahyalı Sarraf İsmail Alper: 'Altın Her Zaman Güvenli Liman' — 7 bin'den 9 bin'e Beklenti
3
Manisa'da Akıllı Şehirler İçin Arazi Kullanım Çalıştayı — 223K370 Proje Sonuçları
4
Akbank, Mastercard Impact Fund ve ADB Ortaklığıyla Kadın KOBİ’lere Destek Sağladı
5
Tivibu Ocak 2025: The Walking Dead, Dexter: New Blood, Güller ve Dedektif Knight ekranlarda
6
Bakan Bolat: Ocak-Şubat’ta Enflasyonda 20’li Rakamlar — Yıl Sonu Hedefi %20’nin Altı
7
İZSİAD, Alaattin Yüksel'i Yönetim Kurulu Başkan Adayı Olarak Önerdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları