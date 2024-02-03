Simit yemeyi unutun! Bu zamdan sonra susam tanesi bile para edecek: İşte yeni fiyatı

Artık simit yemek bile lüks olacak! Fiyatlar duyanları şaşırtıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SİMİT FİYATLARI ARTTI

Yeni senenin gelmesi, maaşların zamlanması gibi etkenler sonrasında bütün ürünlerin fiyatları fahiş şekilde artırılmaya başlandı. Neredeyse bütün ürünlerin etiketleri değiştirilirken ekmek, simit, poğaça gibi ürünlere de zamlar yavaş yavaş duyurulmaya başlandı. Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş bugün itibariyle simit fiyatlarının 15 TL olacağını söyledi. Delibaş, 15 TL'nin bile esnafa yeterli olmayacağını söyledi.





Simit fiyatları en son geçtiğimiz 31 Temmuz tarihinde artmış ve 10 TL'ye yükselmişti. 5 TL zamların sebebi olarak artan kiralar, maliyet artışları, doğalgaz fiyatları, nakliye, susam ve işçi giderleri olarak söylendi. Yüzde 200 üstünde zam yapılmasının zorunlu olduğu belirtildi. Delibaş, zamları zorunlu olarak yaptıklarını ve emekli, öğrenci ve dar gelirli kesimden özür dilediklerini ve özür dilemesi gereken kişilerin de çıkıp özür dilemesi gerektiğini düşündüğünü söyledi. Zam sonrasında susamlı simit 15 TL, açma 15 TL, susamlı açma 15 TL, börek 15 TL, sandviç 15 TL, kek 15 TL, çörek 15 TL, poğaça 15 TL, peynirli çörek 15 TL, döner pidesi 15 TL ve gobit 15 TL oldu.