Mehmet Şimşek: Enflasyon Beklentileri Hanehalkında 6,7, Reel Sektörde 10,9 Puan Geriledi

Dezenflasyon sürecinde düşüş eğilimi sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından dezenflasyon sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Enflasyon beklentilerindeki düşüş eğilimi sürüyor. 12 ay sonrası enflasyon beklentileri geçen yılın aynı dönemine göre hanehalkında 6,7 puan, reel sektörde 10,9 puan ve piyasa katılımcılarında 3,2 puan geriledi.

Şimşek, hanehalkı enflasyon beklentilerinin tüm ülkelerde enflasyon gerçekleşmeleri ve eğilimlerinin üzerinde olduğunu; bunun ülkemize özgü bir durum olmadığını vurguladı.

Piyasanın yıl sonu için yüzde 23,2 seviyesindeki enflasyon beklentisinin hedefin üzerinde olduğunu, ancak mevcut enflasyon düzeyine kıyasla belirgin bir iyileşmeye işaret ettiğini belirtti.

Ocak'ta dönemsel etkiler kaynaklı aylık enflasyon artışı beklenmesine karşın, yıl genelinde dezenflasyon sürecinde sağlanacak ilerlemelerle beklentilerin daha da iyileşerek fiyatlama davranışlarındaki katılıkları azaltmasını ve enflasyondaki düşüşe daha güçlü katkı sağlamasını beklediklerini ifade etti.

Yapısal adımlarla desteklenen dezenflasyon odaklı politikaların kararlılıkla uygulanmaya devam edeceğini bildirdi.

