Şimşek: Enflasyon Beklentileri Hanehalkında 6,7, Reel Sektörde 10,9 Puan Geriledi

Bakan Mehmet Şimşek, 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin hanehalkında 6,7, reel sektörde 10,9 ve piyasa katılımcılarında 3,2 puan düştüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 12:50
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 12:50
Şimşek: Enflasyon Beklentileri Hanehalkında 6,7, Reel Sektörde 10,9 Puan Geriledi

Mehmet Şimşek: Enflasyon Beklentileri Hanehalkında 6,7, Reel Sektörde 10,9 Puan Geriledi

Dezenflasyon sürecinde düşüş eğilimi sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından dezenflasyon sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Enflasyon beklentilerindeki düşüş eğilimi sürüyor. 12 ay sonrası enflasyon beklentileri geçen yılın aynı dönemine göre hanehalkında 6,7 puan, reel sektörde 10,9 puan ve piyasa katılımcılarında 3,2 puan geriledi.

Şimşek, hanehalkı enflasyon beklentilerinin tüm ülkelerde enflasyon gerçekleşmeleri ve eğilimlerinin üzerinde olduğunu; bunun ülkemize özgü bir durum olmadığını vurguladı.

Piyasanın yıl sonu için yüzde 23,2 seviyesindeki enflasyon beklentisinin hedefin üzerinde olduğunu, ancak mevcut enflasyon düzeyine kıyasla belirgin bir iyileşmeye işaret ettiğini belirtti.

Ocak'ta dönemsel etkiler kaynaklı aylık enflasyon artışı beklenmesine karşın, yıl genelinde dezenflasyon sürecinde sağlanacak ilerlemelerle beklentilerin daha da iyileşerek fiyatlama davranışlarındaki katılıkları azaltmasını ve enflasyondaki düşüşe daha güçlü katkı sağlamasını beklediklerini ifade etti.

Yapısal adımlarla desteklenen dezenflasyon odaklı politikaların kararlılıkla uygulanmaya devam edeceğini bildirdi.

BAKAN ŞİMŞEK, SOSYAL MEDYA HESABINDAN, DEZENFLASYON SÜRECİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

BAKAN ŞİMŞEK, SOSYAL MEDYA HESABINDAN, DEZENFLASYON SÜRECİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Ramazan Öncesi Sıkı Denetim: Ticaret İl Müdürlüğü Fahiş Fiyatlara Karşı
2
Bilecik’te Palamut Yerini Karadeniz Hamsisine Bıraktı
3
Traktör sayısı 80 ilde arttı, sadece Şanlıurfa düştü
4
Kütahya Emlak Sektörü 55 Milyar TL'ye Ulaştı
5
Ömer Bolat: Milli Ekonominin Temeli Güçlü Gümrüklerdir
6
Şimşek: Enflasyon Beklentileri Hanehalkında 6,7, Reel Sektörde 10,9 Puan Geriledi
7
Sarıgöl'de Yağmur Dindi: Üzüm Üreticileri Bağlarda Budama ve Kışlık Gübrelemeye Başladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları