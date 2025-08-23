DOLAR
Şimşek: KKM Sonlanıyor, Finansal İstikrar Güçlenecek

Bakan Mehmet Şimşek, KKM'de yeni hesap açılmayacağını ve uygulamanın sonlandığını, bunun finansal istikrarı güçlendireceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 11:33
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten KKM açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kur korumalı mevduat (KKM) uygulamasının sona ermesine ilişkin değerlendirmesini NSosyal'den paylaştı.

Şimşek, paylaşımında programın önemli hedeflerinden birine daha ulaşıldığını vurguladı ve KKM'de artık yeni hesap açılmayacağını, mevcut hesapların da yenilenmeyeceğini belirtti.

Paylaşımda şu ifadeye yer verildi: "Önemli bir koşullu yükümlülük olan KKM'nin sonlanmasıyla finansal istikrar daha da güçlenecek."

Uygulamanın büyüklüğüne dair rakamları aktaran Şimşek, KKM'nin zirve seviyesinin 3,4 trilyon lira (143 milyar dolar) olduğunu, uygulanan program sayesinde iki yıldır kesintisiz azalarak 15 Ağustos itibarıyla 441 milyar lira (11 milyar dolar) seviyesine gerilediğini kaydetti.

Şimşek, KKM'nin sonlanmasının makroekonomik hedefler ve finansal istikrar açısından olumlu etkileri olacağını ifade etti.

