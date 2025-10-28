Şimşek Riyad'da: Küreselleşme Sürmeli, Riskler Yönetilmeli

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 9. Future Investment Initiative (FII - Geleceğe Yatırım Girişimi) kapsamında "Egemenlik ve Küreselleşme Arasındaki Denge Nedir" başlıklı panelde konuştu.

Küreselleşmenin faydaları ve risklerin azaltılması

"Küreselleşme, global büyümenin en güçlü motorlarından biri oldu." Bakan Şimşek, konuşmasında küresel ticaretin 1990'dan bu yana neredeyse altı kat arttığını ve bir milyar insanın yoksulluktan kurtulduğunu hatırlattı. "Bu yüzden ekonomiler dışa açık kalmayı önceliklendirdiler. Biz de Türkiye olarak dışa açık kalmaya devam ettik. Bölgesel ve küresel entegrasyonun öneminin farkındayız, faydalarını da görüyoruz." dedi.

Bununla birlikte Şimşek, küreselleşmenin sunduğu faydaların yanında bazı alanlarda risklerin azaltılması gerektiğini vurguladı: "Örneğin, enerjide arz güvenliği, küresel pandeminin de ortaya koyduğu gibi sağlık ve biyoteknoloji alanı ve yapay zeka gibi alanlarda hem iş birliğine açık kalmayı hem de kendi kabiliyetlerimizi geliştirmeyi önemsiyoruz. Veri konusunda; veri gizliliği ve siber güvenlik gibi kritik konular kendi yetkinliğimizi inşa etmemizi gerektiriyor."

Şimşek, küreselleşmenin yol açtığı dengesizliklerin toplumda ve siyasette tepkilere neden olduğunu belirterek, "Eğer küreselleşmenin olumsuz etkilerini doğru politikalarla hafifletebilirsek, toplumdaki tepkileri de azaltmak mümkün olur. Sonuç olarak, bugün tamamen küreselleşmeden kopma değil, riskleri azaltma dönemindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Korumacılık ve gümrük vergileri

Bakan, korumacılıkla ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Gümrük vergileri bir tür korumacılıktır, uzun vadede ekonomilere fayda sağlamaz." Şimşek, son 30-40 yılda gelişmekte olan ülkelerin yükselişiyle birlikte Batı'daki imalat işlerinin azalmasının ve reel ücretlerin durağan kalmasının anlaşılabilir bir tepki yarattığını ancak bu dengesizliklerin farklı politikalarla yönetilebileceğini söyledi. "Oysa küresel büyümenin motoru olan ticaret duraksarsa, dünya ekonomisi yüzde 3’lük büyümeyi bile sürdüremeyebilir." uyarısında bulundu.

Yapay zeka, veri ve altyapı stratejileri

Yapay zeka konusundaki soruyu yanıtlayan Şimşek, bu alanın bugün büyük ölçüde Batı ekosistemiyle bütünleştiğini belirtti ve Türkiye'nin dönüşümü dikkatli ele aldığını söyledi: "Bazı alanlarda stratejik özerklik gerekli. Bu yüzden düşük yörüngeli uydularla Starlink benzeri kendi ağımızı kuruyoruz. Fiber altyapıya yoğun yatırım yapıyoruz, 5G+ hazırlıklarımız sürüyor. Yapay zekanın enerji talebini karşılamak için nükleer santraller inşa ediyoruz. Bu alandaki insan kaynağımız çok güçlü, her yıl yaklaşık 940 bin üniversite mezunu veriyoruz ve giderek daha fazla gencimiz bu alanlarda uzmanlaşıyor."

Dijital düzenlemeler ve yabancı yatırım

Şimşek, dijital düzenlemelerde temkinli olduklarını belirterek, "Avrupa Birliği’nin Dijital Pazar Yasası'na katılmadık, önce neyin işe yaradığını görmek istiyoruz." dedi. Türkiye'nin verimlilik artışına inanmakla birlikte uluslararası teknoloji devlerini ülkeye çekmeye çalıştığını, ancak veri yerelleştirmesini öngören "güvenilir bulut" düzenlemelerinin bazı yatırımcılar tarafından engel olarak görüldüğünü ifade etti.

Serbest ticaret anlaşmaları ve Gümrük Birliği

Son olarak serbest ticaretin korumacılığa karşı güçlü bir araç olduğunu vurgulayan Şimşek, Birleşik Krallık ile anlaşmanın neredeyse tamamlandığını ve Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği’nin güncellenmesi için çalıştıklarını söyledi. "Gümrük Birliği’nin kapsamını kamu alımları, hizmetler ve tarımı da içine alacak şekilde genişletmek istiyoruz." diye konuştu.

