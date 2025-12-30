THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den Rize'ye 2026'da Ek 10 Sefer Müjdesi

Rize'de düzenlenen tanıtım toplantısında sefer artışı planları açıklandı

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Rize seferleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Rize'de bir otelde düzenlenen THY tanıtım programına Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, milletvekilleri Muhammed Avcı, Harun Mertoğlu, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Ajet Genel Müdürü Kerem Sarp, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve turizm temsilcileri katıldı.

Ekşi toplantıda, en çok gündeme gelen konunun Rize–İstanbul hattındaki sefer sayılarının yetersizliği olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bugün itibarıyla saat 21.00’de İstanbul Havalimanı’ndan günde bir sefer koyuyoruz. Sonra tekrar geriye dönüyor. İkinci seferimiz de inşallah nisan ayında yürürlüğe girecek. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan bazı seferler koyması isteniyor. Yaz döneminde inşallah Sabiha Gökçen’e de ilave sefer koyacağız. İnşallah 2026’da İstanbul’dan Rize’ye ilave seferlerle, yani ilave 10 seferle bu problemi bir nebze olsun hafifletmiş olacağız."

Ekşi'nin açıklamaları, Rize'nin ulaşım kapasitesini artırmaya yönelik somut adımların sinyalini verdi.

ÜRK HAVA YOLLARI (THY) GENEL MÜDÜRÜ BİLAL EKŞİ "2026'DA İSTANBUL'DAN RİZE'YE İLAVE SEFERLERLE, YANİ İLAVE 10 SEFERLE BU PROBLEMİ BİR NEBZE OLSUN HAFİFLETMİŞ OLACAĞIZ" DEDİ