DOLAR
42,93 -0,02%
EURO
50,47 0,02%
ALTIN
6.030,24 -0,93%
BITCOIN
3.794.997,85 -1,51%

Çorum'da 797 Firmada Fiyat Denetimi: 12 Üründe Fahiş Uygulama

Çorum İl Ticaret Müdürlüğü 2025'te 797 firma ve 7.237 ürünü denetledi; 3 firmada 12 üründe fahiş fiyat tespit edildi, cezalar ve denetimler 2026'da da sürecek.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 20:08
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 20:08
Çorum'da 797 Firmada Fiyat Denetimi: 12 Üründe Fahiş Uygulama

Çorum'da 797 firmada fiyat denetimi: 12 üründe fahiş fiyat tespit edildi

Çorum İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılı içinde il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirdikleri denetimlerde toplam 797 firma ve 7.237 ürüni inceledi. Yapılan kontroller sonucunda 3 firmada toplam 12 üründe fahiş fiyat uygulandığı belirlendi.

Denetim kapsamı ve bulgular

Denetimler, 2026 yılını kapsayan asgari ücretin belirlenmesi sonrasında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde sıklaştırıldı. Bu kapsamda yapılan incelemelerde; 6502 sayılı Kanun kapsamında 720 firma ve 7.105 ürün, 6585 sayılı Kanun kapsamında ise 77 firma ve 132 ürün denetlendi.

Tespit edilen fahiş fiyat uygulamalarına ilişkin düzenlenen tutanaklar, Bakanlığımız İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne iletildi.

Yaptırımlar ve denetimlerin geleceği

Denetim ekipleri esnaflara, 6502 sayılı Kanun hükümlerine uygun davranmaları gerektiğini hatırlattı. Aksi halde aykırılık tespit edilen her ürün için 3.973 TL idari para cezası uygulanacağı bildirildi. Yetkililer, denetimlerin 2026 yılında da aralıksız devam edeceğini ifade etti.

ÇORUM’DA TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ FAHİŞ FİYAT VE ETİKET DENETİMLERİNİ SIKILAŞTIRDI. YIL...

ÇORUM’DA TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ FAHİŞ FİYAT VE ETİKET DENETİMLERİNİ SIKILAŞTIRDI. YIL BOYUNCA YAPILAN DENETİMLERDE 7 BİNDEN FAZLA ÜRÜN İNCELENİRKEN, AYKIRILIK TESPİT EDİLEN HER BİR ÜRÜN İÇİN 3 BİN 973 TL CEZA UYGULANACAĞI HATIRLATILDI.

ÇORUM’DA TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ FAHİŞ FİYAT VE ETİKET DENETİMLERİNİ SIKILAŞTIRDI. YIL...

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum'da 797 Firmada Fiyat Denetimi: 12 Üründe Fahiş Uygulama
2
Aras Kargo'dan 'Aras Burası': Evde Kargo Bekleme Dönemi Sona mı Erdi?
3
Çarşamba Ekonomisi Masaya Yatırıldı: Saadet Partisi Heyeti ÇTB'yi Ziyaret Etti
4
Darüşşafaka Cemiyeti'nin Kurumsal Yönetim Notu 2025'te 9,94'e Yükseldi
5
KTO Başkanı Öztürk: Konya 2025'te Türkiye Ortalamasını Aştı
6
Sarıkamış’ta Ortak Akıl Buluşması — KATSO Üyelerle İstişarede
7
Mersin Limanı, yeni otomasyonla mega gemilere hazır

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları