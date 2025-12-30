Çorum'da 797 Firmada Fiyat Denetimi: 12 Üründe Fahiş Uygulama

Çorum'da 797 firmada fiyat denetimi: 12 üründe fahiş fiyat tespit edildi

Çorum İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılı içinde il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirdikleri denetimlerde toplam 797 firma ve 7.237 ürüni inceledi. Yapılan kontroller sonucunda 3 firmada toplam 12 üründe fahiş fiyat uygulandığı belirlendi.

Denetim kapsamı ve bulgular

Denetimler, 2026 yılını kapsayan asgari ücretin belirlenmesi sonrasında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde sıklaştırıldı. Bu kapsamda yapılan incelemelerde; 6502 sayılı Kanun kapsamında 720 firma ve 7.105 ürün, 6585 sayılı Kanun kapsamında ise 77 firma ve 132 ürün denetlendi.

Tespit edilen fahiş fiyat uygulamalarına ilişkin düzenlenen tutanaklar, Bakanlığımız İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne iletildi.

Yaptırımlar ve denetimlerin geleceği

Denetim ekipleri esnaflara, 6502 sayılı Kanun hükümlerine uygun davranmaları gerektiğini hatırlattı. Aksi halde aykırılık tespit edilen her ürün için 3.973 TL idari para cezası uygulanacağı bildirildi. Yetkililer, denetimlerin 2026 yılında da aralıksız devam edeceğini ifade etti.

