Şırnak'ta 2 Yerli Sondaj Kulesi: Seyit Onbaşı ve Naim Süleymanoğlu Göreve Başladı

Şırnak'ta iki yerli sondaj kulesi göreve başladı

Yerli ve milli sondaj kuleleri Seyit Onbaşı ve Naim Süleymanoğlu Şırnak sahalarında sondaj çalışmalarına başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamada, milli enerji kaynaklarının ekonomiye kazandırılması hedefiyle arama ve üretimde yerlileştirme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Protokol, üretim ve yerli iş birliği

Türkiye Petrolleri (TPAO) ile Turkish Petroleum International AŞ (TPIC) arasında imzalanan protokol kapsamında, TPIC'in sondaj kulesi envanterinin yenilenmesi amacıyla iki yerli sondaj kulesi alınmasına karar verildi. Kararın ardından iki yerli firma ile bir üniversite, yerli imkanlarla tasarım, yazılım, donanım ve imalat için harekete geçti ve çalışmalar sonucu kuleler üretildi. Böylece Koca Yusuf TP1500'ün ardından enerji kulesi envanterine iki yeni yerli kule daha eklenmiş oldu.

Teknik özellikler

Her iki kule de 5 bin metre sondaj kapasitesine sahip. Ekipmanların toplam kule yüksekliği 43,2 metre, masa yüksekliği ise 7,6 metre olarak açıklandı. Kuleler U-Frame Cantilever konstrüksiyon tipine sahip olup kanca yükü 357 tondur. Hidrolik silindir kule kaldırma yöntemi bulunmakta ve kanca gücü 1.500 HP olarak belirtiliyor. Ayrıca kulelerin kontrol sistemi, milli sondaj yazılımı ile çalışıyor.

Saha dağılımı

Seyit Onbaşı Sondaj Kulesi Şırnak'ın Silopi ilçesinde Atak-3 kuyusunda, Naim Süleymanoğlu Sondaj Kulesi ise Gabar'da Şehit Aybüke Yalçın-71 kuyusunda sondaj faaliyetlerine devam ediyor.

Arama ve üretimde "yerlilik" vurgusu

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar şu ifadeleri kullandı: "Kendi enerjimizi üretmek kadar önemli bir şey varsa o da kendi enerjimizi üretirken yerli ve milli ekipmanımızı kullanmaktır. Bu nedenle aramanın ve üretimin her aşamasını yüzde 100 yerli hale getirmek için çalışıyoruz. Yerli ve milli sondaj kulelerimiz 'Seyit Onbaşı' ve Naim Süleymanoğlu' da bu vizyonumuzun birer sonucu."

Bakan Bayraktar, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen kulelere Çanakkale Zaferi'nin kahramanlarından Seyit Onbaşı ile dünya şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu isimlerinin verildiğini belirtti ve ekledi: "Tarihimizde önemli yer edinen bu iki ismin, kulelerimizle yaşamasını istedik. Onların azmi ve başarısı, enerjide tam bağımsızlık yolunda bizlere örnek oluyor."

Bayraktar ayrıca sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Gücün ve dayanıklılığın sembolü Koca Yusuf… Rekorların adamı, yerli gücün timsali Naim Süleymanoğlu... Bir milletin küllerinden doğuşunu omuzlayan efsane Seyit Onbaşı... İsimlerini Türk milletinin gücünden, azminden ve tarihinden alan yerli ve milli sondaj kulelerimiz şimdi Şırnak'taki petrol sahalarımızda görev başında. Kendi enerjimizi üretmek kadar bunu yerli ve milli ekipmanlarımızla yapabilmek de önceliklerimizden biri. Tasarımı da üretimi de Türk mühendislerinin imzasını taşıyan milli sondaj kulelerimizle hedefimiz net: Enerjide Tam Bağımsız Türkiye."

Yerli ve milli iki yeni sondaj kulesi "Seyit Onbaşı" ve "Naim Süleymanoğlu" Şırnak'taki sahalarda sondaja başladı. Milli enerji kaynaklarının ekonomiye kazandırılması amacıyla arama ve üretime devam edilirken, üretimde kullanılan ekipmanların yerlileştirilmesi için çalışılıyor. Bu kapsamda, Türkiye Petrolleri (TPAO) ve Turkish Petroleum International AŞ (TPIC) arasında imzalanan protokol kapsamında, üretimde önemli sondaj operasyonları yürüten TPIC'in sondaj kulesi envanterinin yenilenmesi amacıyla 2 yerli sondaj kulesi alınmasına karar verildi. Bunun üzerine iki yerli firma ile bir üniversite, yerli imkanlarla tasarım, yazılım, donanım ve imalat için harekete geçti. Yapılan çalışmaların ardından "Seyit Onbaşı" ve "Naim Süleymanoğlu" kuleleri imal edildi.