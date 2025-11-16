Sivas'ta Ekim Konut Satışları Arttı: 1.214 Konut Satıldı

TÜİK verilerine göre Sivas'ta Ekim'de 1.214 konut satıldı; 146'sı ipotekli, 606'sı ilk el, 608'i ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 10:29
Sivas'ta konut satışları Ekim'de arttı

TÜİK verileri paylaşıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayında satılan konut sayılarına ilişkin istatistiki verileri paylaştı.

Verilere göre, geçtiğimiz yılın ekim ayında 1.086 konutun satıldığı Sivas’ta, bu yılın aynı ayında 1.214 konut satıldı.

Sivas’ta satılan 1.214 konutun 146’sı ipotekli satışlar, 1.068’i diğer satışlar grubu oluşturdu.

TÜİK, ilk satış ve ikinci el satış ayrıntılarına göre de verileri açıkladı. Sivas’ta ekim ayında satılan konutların 606’sı ilk el satış, 608’i ikinci el satış olarak kayıtlara geçti.

