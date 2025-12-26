DOLAR
Siverek Aşevi Tasarrufla Araç Filosunu Yeniledi

Siverek'te aşevi, tasarruf tedbirleriyle 2 yeni araç alarak günlük 600 kişiye sıcak yemek dağıtımını daha hızlı ve hijyenik hale getirdi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 11:48
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde her gün 600 kişiye sıcak yemek ulaştıran aşevi, uyguladığı tasarruf tedbirleriyle araç filosunu yeniledi.

Tasarruf Planlamasıyla 2 Sıfır Araç

Siverek Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren aşevi, daha önce kiralama usulüyle yürütülen yemek dağıtım hizmetindeki yüksek maliyet ve zaman kaybı nedeniyle tedbirler aldı. Yapılan tasarruf planlamaları sonucu elde edilen gelirlerle aşevine 2 adet sıfır araç satın alınarak hizmete sunuldu.

Hizmet Kalitesi ve Hedef Kitle

Siverek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Enver Akçiçek, yeni araçlarla hizmetin daha verimli hale geldiğini belirtti. Akçiçek, "Aşevimiz, ilçemizde her gün 600 vatandaşımıza sıcak yemek ulaştıran çok değerli bir proje. Bu hizmetten faydalanan vatandaşlarımız genellikle yaşlı, engelli ve tek başına yaşayan ihtiyaç sahipleridir. Daha önce bu hizmeti kiralama usulüyle yapıyorduk ancak bu yöntem hem masraflı hem de sıkıntılıydı. Gerçekleştirdiğimiz tasarruf tedbirleriyle 2 adet yeni araç satın almayı başardık. Artık kendi araçlarımızla, daha yeni ve daha güçlü bir filoyla hizmet kalitesini artırarak yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Akçiçek, vatandaşların kapısına kadar giden sıcak yemeğin mutluluk kaynağı olduğunu vurgulayarak, süreçte desteklerini esirgemeyen Kaymakam Salih Sak'a teşekkür etti. Yeni araçların hizmete girmesiyle yemeklerin daha hızlı ve hijyenik şartlarda evlere ulaştırılması hedefleniyor.

