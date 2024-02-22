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Sıvı çamaşır deterjanları indirim bekleyenler koştur koştur o markete gidiyor! Büyük indirim sizleri bekliyor

Sıvı çamaşır deterjanlarında indirim kampanyası bekleyen vatandaşlara müjdeli haber Migros marketlerden duyuruldu. 15 Şubat 2024 tarihi itibariyle başlatılmış olan aktüel ürünler kataloğunda Money karta özel siyah, renkli ve beyaz çamaşır deterjanları indirimli şekilde satışa çıkartıldı. İşte 28 Şubat’a kadar devam edecek kampanyanın detayları…

Yayın Tarihi: 22.02.2024 16:48
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 16:48
Sıvı çamaşır deterjanları indirim bekleyenler koştur koştur o markete gidiyor! Büyük indirim sizleri bekliyor

Siyah, renkli ve beyaz sıvı çamaşır deterjanı satın alıp stoklamak isteyenlere Migros market indirim kapısını araladı. Başlatmış olduğu 15 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğuyla beraber Money kartlara özel yeni bir kampanyaya imza attı. Kampanya doğrultusunda vatandaşlar 28 Şubat 2024 tarihine kadar 25.000 stok adediyle satışa çıkartılmış olan Perwoll marka sıvı çamaşır deterjanını indirimli şekilde satın alabilecekler. Sizlerde uygun fiyatlarda sıvı çamaşır deterjanı satın almak istiyorsanız, 28 Şubat 2024 tarihine kadar en yakın Migros market şubesine gidebilir ya da Migros online platformlar üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. İşte Migros marketlerin başlatmış olduğu kampanyanın detayları…

Sıvı çamaşır deterjanları indirim bekleyenler koştur koştur o markete gidiyor! Büyük indirim sizleri bekliyor

SIVI ÇAMAŞIR DETERJANLARI 199 TL'DEN 124 TL’YE KADAR DÜŞÜYOR

Migros marketlerin 15 Şubat 2024 tarihi itibariyle başlatmış olduğu aktüel ürünler kataloğunda Money kart sahiplerine özel olarak siyah, renkli ve beyaz 54 yıkamalık 2.970 ml’lik sıvı çamaşır deterjanları indirimli şekilde satışa çıkartıldı. Normalde 199,90 TL’ye satışta olan bu ürün Money karta sahip olan vatandaşlara özel 124,90 TL'den satışta olacak. 28 Şubat 2024 tarihine kadar bu üründen satın alıp yararlanmanız mümkün. 25.000 stok adeti olarak belirtilmiş olan Perwoll sıvı deterjan çeşitleri için stoklar tükenmek üzere. Sizler de dilerseniz Migros market şubelerinden dilerseniz de Migros online kanallardan dilediğiniz çeşidini satın alabilirsiniz.

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Sıvı çamaşır deterjanları indirim bekleyenler koştur koştur o markete gidiyor! Büyük indirim sizleri bekliyor