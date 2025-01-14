Sivil Havacılık ve TÜBİTAK Personel Alımı Duyurusu

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 10, TÜBİTAK ise 7 personel alacak. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 09:06
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 09:06
Sivil Havacılık ve TÜBİTAK Personel Alımı Duyurusu

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 10 sözleşmeli personel alımı için duyuru yaptı. TÜBİTAK ise 7 memur istihdam edeceğini açıkladı. Her iki kurumun ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, Antalya ve Nevşehir gibi illerde yeni temsilciliklerde görev yapacak toplam 10 pilot, hava trafik kontrolörü, hava trafik emniyeti elektronik personeli (ATSEP), havacılık bilgi yönetimi (AIM) uzmanı ve uçuş teknisyeni alacak.

Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım adresinden yapabilecek. Başvurular, bugün başlayacak ve 24 Ocak'a kadar devam edecek. Bu süreçte şahsen veya posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

İlan edilen pozisyonlara başvuran adaylara yazılı ve sözlü sınav gerçekleştirilecek. Yazılı sınav, Giriş ve Alan Bilgisi olmak üzere iki aşamadan oluşacak. Havacılığa Giriş sınavından 70 puan ve üstünü alan adaylar, alan bilgisi sınavına katılabilecek. Sözlü değerlendirmeden önce adaylar, psikoteknik değerlendirme sürecine tabi tutulacak.

Alım süreçleriyle ilgili her türlü duyuru, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde (shgm.gov.tr) yayımlanacak; adaylara ayrıca bildirim yapılmayacak.

TÜBİTAK ise, Kocaeli ve Ankara'da istihdam edilmek üzere 7 memur alımı gerçekleştirecek. Adayların, 20 Ocak'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru için gerekli koşullar ve süreçler hakkında bilgiye Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden ulaşılabilir.

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