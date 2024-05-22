Skoda 150 bin TL'lik indirimle gönülleri kazandı! O modelinde kaçmaz kampanya

Yaşanılan enflasyon sorunu sonrası oluşan ekonomik koşulların ardından otomotiv sektörü de bu durumdan ciddi şekilde etkilendi. Fiyatının yüksek olması otomobil almak isteyen birçok vatandaşın bu hayalini çözüm aramaya veya ertelemeye başlamasına neden oldu. Araç sahibi olmak isteyenlere bu otomobil şirketinden indirim haberi geldi. Detaylar haberimizde…







SKODA KAROQ'TA BU AYA ÖZEL 150 BİN TL'LİK DEV FIRSAT! İŞTE SKODA KAROQ FİYATLARI...

Skoda Karoq, bu aya özel 150.000 TL'lik indirimi 12 ay boyunca %0 faiz fırsatıyla sunuyor. Peki Skoda Karoq'un fiyatı ne kadar? Aşağıda 17 Mayıs 2024 Skoda Karoq fiyat listesi yer alıyor...

Bir SUV gibi dikkat çeken Skoda Karoq, her ayrıntısı şehir yaşamının dinamik temposuna uyacak şekilde tasarlandı. Karoq, zarif çizgileri ve göz alıcı tasarımıyla öne çıktığı kadar, geniş iç hacmi ve üstün teknolojik özellikleriyle de ön plana çıkıyor. Skoda Karoq, Premium, Prestige ve Sportline olmak üzere 3 farklı donanım seçeneğiyle sunuluyor. Karoq Premium ekipmanlarının özellikleri aşağıdaki gibidir:

LED gündüz farları,

Bi-LED far sistemi,

ön sis farları,

ÜST LED stop lambaları,

Dinamik arka sinyal lambaları,

Dış aynalara entegre yan dönüş sinyalleri,

Elektrikle ayarlanabilen, ısıtmalı ve otomatik katlanır dış aynalar,

Radyatör ızgarası krom kaplı bir çerçeveye sahiptir.

siyah tavan rayları,

Arka pencere karanlık,

Scutus Aero 17 inç alüminyum alaşımlı jantlar

10" dijital kontrol paneli

Arka görüş kamerası,

Ön ve arka park sensörü,

Yağmur sensörü ve farlar,

2 bağımsız bölgeli otomatik klima,

Anahtarsız çalıştırma sistemi,

Elektronik el freni ve Autohold,

Hız sabitleyici ve hız limiti,

Çok fonksiyonlu deri kaplı 2 kollu direksiyon simidi,

Ön koltuklarda yükseklik ayarı ve bel desteği mevcuttur,

Ön ve arka kol dayama bloğu,

Gözlük saklama kabı,

8" Bolero dokunmatik multimedya sistemi,

Kablosuz SmartLink

SKODA KAROQ 17 MAYIS 2024 FİYAT LİSTESİ

Skoda Karoq bu aya özel 12 ay %0 faiz fırsatıyla 150.000 TL'den satışta. Peki Skoda Karoq'un güncel fiyatı ne kadar? İşte o rakamlar:

MODEL DONANIM 2024 MODEL FİYAT*

ŠKODA KAROQ Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 2.009.900 Türk Lirası

ŠKODA KAROQ Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 2.159.900 Türk Lirası

ŠKODA KAROQ Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 2.249.900 Türk Lirası