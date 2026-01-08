Söke'de 2026 ÇKS: 112 Ürün, Buğday, Pamuk ve Ayçiçeği Önde

Söke'de 2026 ÇKS ürün beyanları açıklandı; 112 tarımsal ürün deseni bildirildi. Başlıca alanlar: 260 bin dekar buğday, 170 bin dekar pamuk, 150 bin dekar ayçiçeği.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 13:22
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 13:22
Aydın'ın önemli tarım merkezlerinden Söke ilçesinde, 2026 Üretim Yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ürün beyanları ilan edildi. İlçe genelinde en fazla alan ayıran ürünler buğday, pamuk ve ayçiçeği oldu.

Beyan Detayları

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 2026 yılı için bildirilen alanlar şu şekilde kaydedildi: 260 bin dekar buğday, 170 bin dekar pamuk, 150 bin dekar ayçiçeği, 140 bin dekar zeytin ve 75 bin dekar diğer ürünler.

Toplam 112 farklı tarımsal ürün deseni sisteme kaydedildi.

"2026 Üretim Yılı ÇKS Ürün beyanlarında 112 farklı tarımsal ürün deseni beyanı yapılmıştır. Ürün beyanları 31 Haziran 2026 tarihine kadar değiştirilebilecek olup yeni alınan ya da kiralanacak tarımsal araziler sisteme yeni kayıt olarak eklenebilecektir"

(ARŞİV FOTO) - SÖKE’DE 2026 ÜRETİM YILI ÇKS ÜRÜN BEYANLARI AÇIKLANIRKEN, İLÇEDE BUĞDAY, PAMUK VE...

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

