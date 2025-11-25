Söke'de TDİOSB Bilgilendirme Toplantısı: Argavlı'da yaklaşık 1000 dekarlık Seracılık Alanı

Söke Tarıma Dayalı İhtisas Seracılık Organize Tarım Bölgesi Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, Söke Tarıma Dayalı İhtisas Seracılık Organize Tarım Bölgesi (TDİOSB) başvuru ve kuruluş süreçleri katılımcılara aktarıldı.

Sunumda Neler Anlatıldı?

Toplantıda, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri için başvuru süreçleri, yer seçimi, kuruluş aşamaları, imar planı onayları, işleyiş, faaliyet ve denetim süreçlerine ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. Katılımcılarla karşılıklı görüş alışverişi yapılarak merak edilen sorulara yanıt verildi.

Planlama ve Alan Bilgisi

Planlamalar kapsamında yer tespitinin teknik olarak henüz yapılmadığı belirtildi. Projenin Argavlı Mahallesi'nde yaklaşık 1000 dekarlık bir alanda değerlendirilmekte olduğu bildirildi.

Toplantıya Katılanlar

Toplantıya Kaymakam Ali Akça'nın yanı sıra; Söke Belediye Başkan Vekili Şeref Başar, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeki Berhuni, TAYEM Müdürü Lütfi Özenç, Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, Ticaret Borsası Başkanı Nejat Sağel ve üreticiler katıldı.

