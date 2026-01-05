Söke'den 2025'te 42 Ülkeye 49 bin 295 Ton Tarım İhracatı

İhracatta yükselen performans

Aydın’ın Söke ilçesinde 2025 yılında tarımsal ihracat hız kesmedi. İlçe genelinden toplam 42 farklı ülkeye gönderilen ürün miktarı 49 bin 295 ton olarak kaydedildi.

Sertifikasyon ve denetimler

İhracat süreçlerinin güvence altında yürütülmesi için Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri düzenli kontroller ve incelemeler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda ilçe tarım ekiplerince 421 adet bitki sağlık sertifikası düzenlendi.

En çok ihraç edilen ürünler

2025 Yılı Tarımsal Ürün İhracatı kapsamında Söke'den en fazla ihraç edilen ürün 47 bin 650 ton pamuk oldu. İlçe genelinde ayrıca şu ürünler ihraç edildi:

1.082 ton kapari, 527 ton konserve, 166 ton narenciye, 72 ton domates, 45 ton buğday, 20 ton kurutulmuş sebze, 8,5 ton nar mamulleri, 3 ton çam fıstığı ve 1,5 ton zeytinyağı.

Söke'nin tarımsal üretim ve ihracat kapasitesi, bölge ekonomisine katkısını sürdürürken, yetkililer işbirliği ve denetimlerle kalite standartlarının korunacağını belirtiyor.

