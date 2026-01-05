DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Söke'den 2025'te 42 Ülkeye 49 bin 295 Ton Tarım İhracatı

Aydın’ın Söke ilçesinden 2025 yılında 42 ülkeye toplam 49 bin 295 ton tarımsal ürün ihraç edildi; 421 bitki sağlık sertifikası düzenlendi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 10:00
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 10:00
Söke'den 2025'te 42 Ülkeye 49 bin 295 Ton Tarım İhracatı

Söke'den 2025'te 42 Ülkeye 49 bin 295 Ton Tarım İhracatı

İhracatta yükselen performans

Aydın’ın Söke ilçesinde 2025 yılında tarımsal ihracat hız kesmedi. İlçe genelinden toplam 42 farklı ülkeye gönderilen ürün miktarı 49 bin 295 ton olarak kaydedildi.

Sertifikasyon ve denetimler

İhracat süreçlerinin güvence altında yürütülmesi için Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri düzenli kontroller ve incelemeler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda ilçe tarım ekiplerince 421 adet bitki sağlık sertifikası düzenlendi.

En çok ihraç edilen ürünler

2025 Yılı Tarımsal Ürün İhracatı kapsamında Söke'den en fazla ihraç edilen ürün 47 bin 650 ton pamuk oldu. İlçe genelinde ayrıca şu ürünler ihraç edildi:

1.082 ton kapari, 527 ton konserve, 166 ton narenciye, 72 ton domates, 45 ton buğday, 20 ton kurutulmuş sebze, 8,5 ton nar mamulleri, 3 ton çam fıstığı ve 1,5 ton zeytinyağı.

Söke'nin tarımsal üretim ve ihracat kapasitesi, bölge ekonomisine katkısını sürdürürken, yetkililer işbirliği ve denetimlerle kalite standartlarının korunacağını belirtiyor.

AYDIN’IN SÖKE İLÇESİNDE 2025 YILINDA 42 FARKLI ÜLKEYE TOPLAM 49 BİN 295 TON TARIMSAL ÜRÜN İHRAÇ...

AYDIN’IN SÖKE İLÇESİNDE 2025 YILINDA 42 FARKLI ÜLKEYE TOPLAM 49 BİN 295 TON TARIMSAL ÜRÜN İHRAÇ EDİLDİ, 421 ADET BİTKİ SAĞLIK SERTİFİKASI VERİLDİ.

AYDIN’IN SÖKE İLÇESİNDE 2025 YILINDA 42 FARKLI ÜLKEYE TOPLAM 49 BİN 295 TON TARIMSAL ÜRÜN İHRAÇ...

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vestel, Akıllı Yaşam'a Migros Sanal Market'i Entegre Etti
2
McDonald’s Türkiye Ücretsiz Kahve: Filtre, Americano ve Latte (5-11 Ocak)
3
Manisa İŞKUR 2026 Proje Desteği: Engelli ve Eski Hükümlülere Devlet Güvencesi
4
Kadın Girişimci Akademisi KKTC’de: Garanti BBVA ve BÜYEM Başvuruları 15 Ocak 2026'ya Kadar
5
İzQ 2025’te Rekor Yıl: 800 Aktif Üye, 16.500 Katılımcı
6
Araştırmacı Kavuncu Dede Halit Tekin Ata Tohumlarını Geleceğe Taşıyor
7
Karabük'te Seralar Çöktü — Kar Altında Kalan Çiftçi Komşularıyla Kurtarıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları