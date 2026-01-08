TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar: Kuraklıktan Zarar Gören Üreticilerin Zararları Karşılanmalı

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, 2025'te zirai don ve kuraklığın üretimi vurduğunu, mağdur üreticilerin zararlarının ve kredi sorunlarının çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 10:32
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 10:45
2025 üreticiler için 'felaket yılı'

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 2025 yılının üreticiler için zor geçtiğini belirterek tarım sektöründe yaşanan kayıplara dikkat çekti. Bayraktar, üreticilerin zirai don, kuraklık, hastalık ve ekonomik koşullar nedeniyle üretimi sürdürebilmek için acil kredi ihtiyacı olduğunu söyledi.

Bayraktar, “Borcun varsa kredi vermem” uygulamasının tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine zarar vereceğini ifade etti. Çiftçilerin kredi ertelemesi beklerken böyle bir uygulamanın başlamasının üreticileri büyük sıkıntıya soktuğunu belirten Bayraktar, prim artışları nedeniyle SGK borçlarını ödeyemeyen ve bazı üreticilerin ziraat odalarından muafiyet belgesi alarak SGK'dan çıktığını aktardı.

2025 yılına ilişkin değerlendirmesinde doğal afetlerin toplumun tüm kesimini etkilediğini vurgulayan Bayraktar, zirai don sonrası yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerin maliyetleri ve hasar oranları nispetinde desteklendiğini hatırlattı. Ancak sehven yapılan yönlendirmeler ve bilgi eksikliği nedeniyle bazı çiftçilerin desteklerden faydalanamadığını belirten birlik, mağduriyetlerin giderilmesi için girişimde bulunduğunu bildirdi.

Girişimler sonucunda, son başvuru günü olan 24 Temmuz 2025 tarihinden önce müracaatları ve tespitleri yapılmış ancak bilgileri sisteme sehven girilememiş çiftçilere 821 milyon lira ek ödeme yapıldığı ve böylelikle zirai don desteklerinden faydalanamayan üreticilerin de desteklendiği açıklandı.

Kuraklık üretimi etkiledi: Veriler ve öneriler

Bayraktar, 2025 yılında zirai don kadar kuraklığın da tarımsal üretime zarar verdiğini vurguladı. Ziraat odalarından alınan bilgilere göre yağışların yetersiz kaldığı, istenilen dönemlerde yağışın düşmemesinin ürün gelişimini olumsuz etkilediği belirtildi. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede tarımsal kuraklık görüldüğünü ve bunun üretim istatistiklerine yansıdığını ifade etti.

2025 yılı üretim düşüşleri şöyle sıralandı: yulaf üretimi %26, arpa %25, çavdar %20, buğday %14 azalma; kuru baklagil üretimi %29 düşüş. Bayraktar, bu ürünlerin ülkenin stratejik üretim hedefleri içinde olduğunu hatırlatarak, zirai dondan zarar görenlere sağlanan destekler gibi tarımsal kuraklıktan zarar gören çiftçilerin de zararlarının karşılanması gerektiğini belirtti.

Ayrıca 2025'te yaşanan şap hastalığı nedeniyle hayvanların et ve süt veriminde önemli düşüşler olduğunu, bunun da üreticilerin gelirlerine yansıdığını kaydeden Bayraktar, afetler ve hastalıkların çiftçilerin ekonomik dengesini bozduğunu vurguladı.

Önerileri arasında, afetlerden ve hastalıklardan zarar gören üreticilerin kullandıkları kredilerin geri ödemesinin en az 1 yıl faizsiz ertelenmesi ve şap hastalığı nedeniyle hayvan kaybı olan üreticiler için düşük faizli kredi temini bulunuyor. Bayraktar, doğal afetlerle ilgili süreçlerin doğru politikalarla yönetilmesi gerektiğini ve üreticilerin mağdur edilmemesi gerektiğini söyledi.

Bayraktar, sözlerini 2026 yılının afetlerden ve hastalıklardan uzak, bolluk ve bereket içinde geçmesi dileğiyle sonlandırdı.

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

