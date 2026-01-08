Kütahya'da 2026 Besilik Hayvan İthalatı İçin Kapasite Tespiti Sürüyor

Kütahya'da 2026 besilik hayvan ithalatı başvuruları kapsamında işletmelerde kapasite tespit çalışmaları, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından sürdürülüyor.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 09:40
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 09:40
Kütahya'da 2026 yılı besilik hayvan ithalatı başvuruları çerçevesinde, hayvancılık işletmelerine yönelik kapasite tespit çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülüyor. Başvuruda bulunan işletmeler yerinde incelenerek mevcut barınak kapasitesi, hayvan varlığı ve işletme şartları detaylı şekilde değerlendiriliyor.

Yapılan tespitlerin amacı, besilik hayvan ithalatı sürecinde mevzuata uygunluğun sağlanması ve planlamanın sağlıklı şekilde yapılması olarak açıklandı. İl genelinde çalışmaların program dahilinde sürdüğü bildirildi.

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

