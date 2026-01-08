Kütahya'da 2026 Besilik Hayvan İthalatı İçin Kapasite Tespiti Sürüyor

Kütahya'da Kapasite Tespiti Çalışmaları Sürüyor

2026 Besilik Hayvan İthalatı Başvuruları Kapsamında

Kütahya'da 2026 yılı besilik hayvan ithalatı başvuruları çerçevesinde, hayvancılık işletmelerine yönelik kapasite tespit çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülüyor. Başvuruda bulunan işletmeler yerinde incelenerek mevcut barınak kapasitesi, hayvan varlığı ve işletme şartları detaylı şekilde değerlendiriliyor.

Yapılan tespitlerin amacı, besilik hayvan ithalatı sürecinde mevzuata uygunluğun sağlanması ve planlamanın sağlıklı şekilde yapılması olarak açıklandı. İl genelinde çalışmaların program dahilinde sürdüğü bildirildi.

