Kütahya'da 'Kırsalda Bereket' Projesiyle Büyükbaş Hayvanların Kontrol ve Muayenesi

Kütahya'da 'Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek' projesi kapsamında Kızık köyünde teslim edilen büyükbaş hayvanların kontrol ve muayeneleri yapıldı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 09:40
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 09:40
Kütahya'da 'Kırsalda Bereket' Projesiyle Büyükbaş Hayvanların Kontrol ve Muayenesi

Kütahya'da 'Kırsalda Bereket' Projesiyle Büyükbaş Hayvanların Kontrol ve Muayenesi

Kızık köyünde veteriner incelemeleri tamamlandı

Kütahya'da 'Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek' projesi kapsamında köylere teslim edilen büyükbaş hayvanlara yönelik kapsamlı kontrol ve muayene çalışmaları gerçekleştirildi.

Merkez ilçeye bağlı Kızık köyünde üreticilere teslim edilen hayvanlar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekimler tarafından titizlikle incelendi. Yapılan değerlendirmelerde hayvanların sağlık durumu, genel kondisyonları ve yürürlükteki mevzuata uygunlukları gözden geçirildi.

Yetkililer, proje kapsamında teslim edilen hayvanların düzenli olarak izlenmeye devam edileceğini belirtti. Ayrıca, çalışmaların kırsalda hayvancılığın geliştirilmesi ve üreticilerin desteklenmesine yönelik olarak sürdürüleceği ifade edildi.

KÜTAHYA’DA TESLİM EDİLEN BÜYÜKBAŞ HAYVANLARIN KONTROL VE MUAYENELERİ YAPILDI

KÜTAHYA’DA TESLİM EDİLEN BÜYÜKBAŞ HAYVANLARIN KONTROL VE MUAYENELERİ YAPILDI

KÜTAHYA’DA TESLİM EDİLEN BÜYÜKBAŞ HAYVANLARIN KONTROL VE MUAYENELERİ YAPILDI

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dolar 43,0410 lira, Euro 50,3950 lira — Serbest Piyasa
2
USK: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı Litre Başına 22,22 TL
3
ASKON’dan Vali Mustafa Çiftçi’ye İstişare Ziyareti: Erzurum İçin Proje ve İstihdam
4
Kütahya Aslanapa’da Selektör ve Yem Ezme Makineleri Denetlendi
5
Kütahya'da 2026 Besilik Hayvan İthalatı İçin Kapasite Tespiti Sürüyor
6
Kütahya'da 'Kırsalda Bereket' Projesiyle Büyükbaş Hayvanların Kontrol ve Muayenesi
7
Pozantı’da Üreticilere Ekipman Desteği: 4 Çiftçiye Ceviz Soyma ve Hamur Yoğurma Makinesi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları