Kütahya'da 'Kırsalda Bereket' Projesiyle Büyükbaş Hayvanların Kontrol ve Muayenesi

Kızık köyünde veteriner incelemeleri tamamlandı

Kütahya'da 'Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek' projesi kapsamında köylere teslim edilen büyükbaş hayvanlara yönelik kapsamlı kontrol ve muayene çalışmaları gerçekleştirildi.

Merkez ilçeye bağlı Kızık köyünde üreticilere teslim edilen hayvanlar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekimler tarafından titizlikle incelendi. Yapılan değerlendirmelerde hayvanların sağlık durumu, genel kondisyonları ve yürürlükteki mevzuata uygunlukları gözden geçirildi.

Yetkililer, proje kapsamında teslim edilen hayvanların düzenli olarak izlenmeye devam edileceğini belirtti. Ayrıca, çalışmaların kırsalda hayvancılığın geliştirilmesi ve üreticilerin desteklenmesine yönelik olarak sürdürüleceği ifade edildi.

