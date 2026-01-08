TESK Başkanı Palandöken: E-İthalat Düzenlemesi Yerli Üretimi Güçlendirir

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, e-ithalatta yapılan 'Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi' düzenlemesini esnafı ve yerli üretimi koruyan stratejik bir adım olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 10:47
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 10:47
TESK Başkanı Palandöken: E-İthalat Düzenlemesi Yerli Üretimi Güçlendirir

TESK Başkanı Palandöken: E-İthalat Düzenlemesi Yerli Üretimi Güçlendirir

Palandöken'in değerlendirmesi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yerli üretimin güçlenmesi sadece esnafımız için değil, ülke ekonomisinin sürdürülebilirliği açısından da stratejik bir kazanımdır" dedi.

Palandöken, e-ithalatta yapılan yeni düzenlemeyi olumlu bir adım olarak değerlendirdi. "Ticaret Bakanlığımız tarafından yürürlüğe alınan e-ithalatta 'Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi' uygulamasının kapsamını yeniden düzenleyen karar piyasalarda dengeyi gözeten, ülkemizin dört bir yanında faaliyet gösteren üreticilerimiz ile esnaf ve sanatkarlarımız açısından son derece yerinde ve olumlu bir adımdır. Yapılan yeni düzenleme, piyasa işleyişinin daha sağlıklı ve öngörülebilir hale gelmesine önemli ölçüde katkı sağlayacaktır" açıklamasında bulundu.

Yerli üretimin ve esnafın korunmasına yönelik düzenlemenin önemine dikkat çeken Palandöken, "Uzun süredir dile getirdiğimiz yerli üreticiyi, esnafı ve sanatkarı koruyan, aynı zamanda tüketicinin güvenli ürünlere erişimini esas alan bir ticaret politikasının hayata geçirilmiş olmasını son derece kıymetli buluyorum. Bu düzenleme sayesinde vergisini ödeyen, mevzuata uygun üretim yapan esnafımızın emeği korunacak, denetimsiz ve sağlıksız ürünlerin piyasadaki payı önemli ölçüde azalacaktır" dedi.

Bu adımın özellikle üretim yapan esnaf ve sanatkarlar için büyük önem taşıdığını vurgulayan Palandöken, "Ayakkabıdan tekstile, sanayiden oyuncak ve benzeri sektörlere kadar birçok alanda faaliyet gösteren yerel üreticilerimiz, bu düzenleme sayesinde daha sağlıklı rekabet şartları içinde üretim yapma ve yatırım planlama imkanına kavuşacaktır. Yerli üretimin güçlenmesi sadece esnafımız için değil, ülke ekonomisinin sürdürülebilirliği açısından da stratejik bir kazanımdır. Başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere bu sürece katkı sunan tüm kurum ve paydaşlara teşekkür ediyorum. Türkiye’nin üretim gücünün temel taşı olan esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olmaya her zaman devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU (TESK) GENEL BAŞKANI BENDEVİ PALANDÖKEN, "YERLİ...

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU (TESK) GENEL BAŞKANI BENDEVİ PALANDÖKEN, "YERLİ ÜRETİMİN GÜÇLENMESİ SADECE ESNAFIMIZ İÇİN DEĞİL, ÜLKE EKONOMİSİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ AÇISINDAN DA STRATEJİK BİR KAZANIMDIR" DEDİ.

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miran'dan Seyyanen Zam Çağrısı: Taban Aylık Yetersiz
2
TESK Başkanı Palandöken: E-İthalat Düzenlemesi Yerli Üretimi Güçlendirir
3
Garanti BBVA 2025 Dijital Bankacılık Özeti: Ugi, 900 Yapay Zekâ Modeli ve Yenilikler
4
TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar: Kuraklıktan Zarar Gören Üreticilerin Zararları Karşılanmalı
5
ASKON’dan Vali Mustafa Çiftçi’ye İstişare Ziyareti: Erzurum İçin Proje ve İstihdam
6
Pozantı’da Üreticilere Ekipman Desteği: 4 Çiftçiye Ceviz Soyma ve Hamur Yoğurma Makinesi
7
Çermik Sanayi Sitesi 3. Etap İnşaatı Başladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları