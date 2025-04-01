Son 5 Yılda Yapılan Nükleer Reaktörlerin Çoğu Çin ve Rus Tasarımı

Dünya genelinde son 5 yılda yapımına başlanan nükleer reaktörlerin tamamı, özellikle Çin ve Rus tasarımıyla dikkat çekiyor. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, 2020-2024 döneminde inşa edilen 38 reaktörden 23’ü Çin, 15’i ise Rus tasarımına sahip.

Geçtiğimiz yıl, dünya genelinde 7 gigavatın üzerinde nükleer enerji kapasitesi devreye alındı. Bu durum, bir önceki yıla oranla %33'lük bir yükselişi temsil ederken, küresel nükleer enerji kurulu gücü 420 gigavata ulaştı.

Geçtiğimiz yıl tamamlanan büyük ölçekli nükleer reaktörlerden oluşan 6 projenin ikisi Çin’de, diğerleri ise Fransa, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD’de inşa edildi. Bu projelerin özellikle Çin ve Rusya'nın liderliğindeki inşa süreçleri dikkat çekti.

Yıllara Göre Nükleer Reaktör Projeleri

2020 yılında başlatılan 5 projeden dördü Çin, biri ise Rus tasarımına sahipti. 2021 yılında gerçekleştirilen 17 projeden altısı Rus, dördü ise Çin tasarımıyla inşa ediliyor. 2022’de 8 reaktörün yapımına başlandı.

2023’te başlatılan 6 reaktör projesi arasında ise beşi Çin, biri Rusya tarafından geliştiriliyor. Geçen yıl dünya genelinde 9 yeni nükleer reaktörün inşasına başlandı ve bu sayı, bir önceki yıla göre %50 artış gösterdi.

Çin’in Nükleer Enerji Alanındaki Liderliği

Çin, 2022 yılında 6 yeni reaktörün inşasına başlayarak global nükleer enerji alanındaki liderliğini pekiştirdi. Ayrıca, Pakistan, Çin tasarımı olan üçüncü nesil gelişmiş bir reaktörün inşasına başlayan ilk ülke oldu. Mısır ve Rusya da geçen yıl birer nükleer reaktörün temellerini attı.

Bu dönemde, 2020-2024 yılları arasında inşa edilen reaktörlerin 23’üne Çin, 15’ine ise Rus tasarımı damga vuruyor. Son beş yılda nükleer enerji yatırımlarında Çin’in ağırlığı artarken, Rusya'nın da küresel pazardaki konumunu koruduğu gözlemleniyor.

Devam Eden Projeler ve Gelecek Öngörüleri

Dünya genelinde 62 nükleer reaktörün yapımı devam ediyor, bu projelerin toplam kapasitesi 70 gigavat olarak kaydediliyor. Çin, halen global ölçekte yapımı süren nükleer kapasitenin neredeyse yarısını oluşturuyor.

Nükleer enerji, düşük emisyonlu elektrik kaynaklarından biri olarak, küresel elektrik arzının yaklaşık %10'unu oluşturmakta. Bu yıl, dünyada faaliyet halinde bulunan yaklaşık 420 nükleer enerji reaktöründen üretilen elektriğin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması bekleniyor.

Bununla birlikte, mevcut nükleer enerji filosunun çoğu gelişmiş ekonomilerde bulunmasına rağmen, Çin’in 33 gigavatı aşan yeni kapasite kurulumu ile küresel nükleer enerji haritasının değişmesi öngörülüyor.