Spilkent Projesi'nde Hızlı İlerleme: Manisa'da Kaba İnşaat Tamamlandı

Manisa'da klasik toplu konut anlayışının ötesine geçilerek mahalle ölçekli bir şehir oluşturulması hedeflenen Spilkent projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Projenin ilk etabında blokların kaba inşaatı tamamlandı, yetkililer ilerlemenin planlanandan önde olduğunu açıkladı.

Saha Ziyareti ve Değerlendirme

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Turgut Özal Mahallesi'ndeki şantiye alanını ziyaret ederek yapımı süren örnek daire ve bloklarda yetkililerden bilgi aldı. Başkan Dutlulu, projenin kentin konut ihtiyacına çözüm üretme hedefini ve kapsamını vurguladı.

Başkan Dutlulu şu ifadeleri kullandı: "Örnek konutu da yerinde gördük. Hem şehir planlamasına uygunluğu hem de yaşam kalitesini artıracak yapısıyla çok nitelikli bir proje ortaya çıkıyor. Hak sahiplerimize konutlarını zamanında teslim etmek için var gücümüzle çalışıyoruz".

Projenin Kapsamı ve Hedefleri

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Spilkent Toplu Konut, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nde inşaat faaliyetleri planlanan takvimin önünde ilerliyor. Proje, bölgeye modern, güvenli ve nitelikli yaşam alanları sunmayı amaçlarken aynı zamanda uygun fiyatlı konut ihtiyacına da katkı sağlayacak.

Spilkent, Şehzadeler ilçesi Turgut Özal Mahallesi sınırlarında, 177 hektarlık geniş bir alanda planlanıyor ve projenin tamamında yaklaşık 15 bin konutluk bir yapılaşma hedefleniyor. Etap etap ilerleyecek projenin ilk etabında 832 daire, 2. etabında 624 daire inşa edilmesi planlanıyor.

Başkan Dutlulu, projede görev alan personele teşekkür ederek Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak konut sorununa kalıcı çözümler üreten projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirtti.

