Spiridon II Bandırma Açıklarından Uruguay'a Dönerken Uzmanlardan "Acil Tehdit" Uyarısı

Bandırma açıklarında 22 Ekim'den bu yana karaya çıkarılmasına izin verilmeyen canlı hayvan taşıma gemisi Spiridon II, 24 günlük bekleyişin ardından rotasını yeniden Uruguay'a çevirdi. Çanakkale Boğazı'nı geçerek Akdeniz'e açılan gemi, Bozcaada açıklarında ilerlerken uzmanlar dönüş yolculuğunun ciddi riskler taşıdığına dikkat çekiyor.

Mahkeme kararı ve gemideki kayıt sorunları

Mahkeme kararında, gemide mikroçipi okunamayan ya da küpesi bulunmayan 146 hayvan, yolculuk sırasında ölen 58 sığır ve kayıtlarla uyuşmayan 469 hayvan nedeniyle ithalatın uygun görülmediği belirtildi. Bu şartlar nedeniyle binlerce hayvan Türkiye'ye alınmayarak geminin menşei ülkesine geri gönderilmesine karar verildi.

Açıkta doğumlar ve sağlık riski

İddialara göre gemi demirde beklerken yaklaşık 140 gebe düve doğum yaptı. Doğan buzağıların son derece kötü şartlar altında bulunduğu ve büyük bölümünün yaşam mücadelesini kaybettiği değerlendiriliyor. Uzmanlar, doğumların kapalı ve kirli bir gemi ortamında gerçekleşmesinin hem buzağılar hem de anneleri için ölümcül riskler taşıdığını vurguluyor.

Uzmanlardan "acil tehdit" uyarısı

Animal Welfare Foundation yetkilisi Maria Boada, sosyal medya paylaşımlarında geminin ikinci kez uzun bir yolculuğa çıkmasının hayvanlar için ölümcül olabileceğini belirterek: "Yeterli yem yüklenmediğini görüyoruz. Bu hayvanların Uruguay’a ulaşması çok zor. Büyük ihtimalle açık denizde gemiden atılacaklar" dedi.

Avustralyalı veteriner Dr. Lynn Simpson ise gemiden gelen bilgilere göre durumun sadece hayvan refahı açısından değil, halk sağlığı ve çevre güvenliği açısından da acil bir tehdit oluşturduğunu belirtti: "Bulker torbalarındaki kararmış bölgelerden çürüyen ceset sıvıları güverteye yayılıyor hakkında iddialar var. Bu durum bulaşıcı hastalık riskini artırıyor. Ayrıca gemide çalışan mürettebat da aşırı sıcaklık, amonyak ve kötü hijyen nedeniyle ciddi şekilde tehdit altında."

Takip ve olası sonuçlar

Animal Save Movement Türkiye, geminin Uruguay'a varması hâlinde hayvanların durumunun ülkedeki partner kuruluş tarafından takip edileceğini bildirdi. Uzmanlar, uzun yolculuk, yetersiz beslenme, kötü yaşam şartları, hastalık riski ve açıkta gerçekleşen doğumlar nedeniyle gemideki hayvanların yaşam şansının son derece düşük olduğuna dikkat çekiyor.

Olay, canlı hayvan ticaretinin yol açtığı ağır tabloyu bir kez daha gözler önüne seriyor ve konuya ilişkin ulusal ile uluslararası takibin süreceği kaydediliyor.

