SPK, 6 Şirketin Bedelsiz Sermaye Artırımını Onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), piyasalara yönelik önemli bir karar alarak 6 şirketin bedelsiz sermaye artırımı ve 7 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı. Bu gelişme, yatırımcılar ve piyasa aktörleri açısından büyük bir önem taşıyor.

SPK'nın bültenine göre, onaylanan bedelsiz sermaye artırımlarının detayları ise şöyle:

Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme: 432 milyon 582 bin 985 lira

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret: 400 milyon lira

Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret: 375 milyon lira

Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı: 335 milyon 548 bin 655 lira

Ral Yatırım Holding: 270 milyon lira

Bms Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret: 63 milyon 916 lira

Ayrıca, Nurol Yatırım Bankası'nın 15 milyon lira, Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi'nin 3 milyon lira, Mercedes-Benz Finansman Türk'ün 2 milyon 100 bin lira, VDF Filo Kiralama'nın 2 milyon lira, Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret'in 600 bin lira, Denge Varlık Yönetim'in 500 bin lira ve Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret'in 750 bin dolar tutarındaki tahvil ve finansman bonosu ihracı da kabul edildi.

SPK ayrıca Hedef Portföy Yönetimi AŞ için yeni gayrimenkul ve girişim sermayesi fonlarının kurulması başvurusunu olumlu bir şekilde değerlendirdi. Hedef Portföy'ün Altıncı ve Mastertürk Proje isimli fonlarına yatırım fonu unvanı verilmesi de onaylandı.

Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler ise portföy saklama hizmeti vermek üzere yetkilendirilmesine dair karar alındı. ANATOLIA Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi'ne de faaliyet izni ile portföy yöneticiliği yetki belgesi verildi.

Ek olarak, toplamda 986 bin 45 lira idari para cezası Investrade Portföy Yönetimi'ne uygulanırken, 12 kişiye yönelik suç duyurusu yapılmasına da karar verildi. Ayrıca, Türkiye'de izinsiz kripto varlık hizmeti sağlayan 24 internet sitesinin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasına karar verildi.

Bu gelişmeler, SPK'nın piyasa denetimindeki kararlılığını bir kez daha göstermekte ve yatırımcılara güven vermektedir.