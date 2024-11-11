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SPK Başkanı Gönül, Adana'da Yatırım ve Finansal Okuryazarlık Üzerine Konuştu

SPK Başkanı Gönül, Adana’da finansal okuryazarlık ve yatırım konularında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 21:06
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 21:09
SPK Başkanı Gönül, Adana'da Yatırım ve Finansal Okuryazarlık Üzerine Konuştu

SPK Başkanı Gönül, Adana İş Dünyası Buluşması'nda Konuştu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Adana Sanayi Odası'nda düzenlenen "İş Dünyası Buluşması" programında önemli mesajlar verdi. Gönül, "Yatırım fonları, bireysel emeklilik, tahvil gibi enstrümanlarımız aracılığıyla neredeyse Türkiye'de her haneye girdik. Artık her haneye girmeyi başardığımıza göre artık sermaye piyasalarının payının tüm finansal sistemde arttırılması gerekiyor." dedi.

Finansal Okuryazarlıkta Yeni Dönem

Gönül, finansal okuryazarlık hikâyesinin geçmişe dayandığını ancak 2014 yılından itibaren alınan tedbirlerle önemli bir aşama kaydedildiğini belirtti. Özellikle 22 Mayıs tarihinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından desteklenen platformun lansmanıyla birlikte okuryazarlık çalışmalarının yeni bir boyut kazandığını ifade etti.

Gençler ve Ev Hanımları Hedef Kitle

Finansal okuryazarlıkta ilk hedef kitlelerini gençler, ev hanımları, girişimciler ve iş insanları olarak tanımladıklarını vurgulayan Gönül, "Gençlerin finansal okuryazarlığa sahip olması, biriktirme ve tasarruf etme bilincini kazanmalarını sağlayacaktır." diye konuştu.

Yatırımcı Sayısındaki Artış

Son yıllarda halka arzlara olan ilginin arttığını dile getiren Gönül, "Pandemi döneminde yatırımcı sayımız 8,5 milyona ulaştı. Halka arz sayısında da sürekli olarak rekorlar kırıyoruz. Geçtiğimiz yıl 54 şirket halka arz etti ve bu yıl 30 civarında halka arz gerçekleşti." dedi.

Programa, AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Ticaret Odası (ATO) Başkanı Yücel Bayram ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Adana Sanayi Odası (ADASO) Sakıp Sabancı...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Adana Sanayi Odası (ADASO) Sakıp Sabancı Toplantı Salonu'nda düzenlenen "İş Dünyası Buluşması" programında konuşma yaptı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Adana Sanayi Odası (ADASO) Sakıp Sabancı...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Adana Sanayi Odası (ADASO) Sakıp Sabancı Toplantı Salonu'nda düzenlenen "İş Dünyası Buluşması" programında konuşma yaptı.

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