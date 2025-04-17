SPK Başkanı Gönül'den Yeşil Dönüşüm ve Entegre Raporlama Vurgusu

SPK Başkanı Gönül, Yeşil Dönüşüm ve Entegre Raporlama Üzerine Konuştu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilir Raporlaması hakkında bilgi verdiği etkinlikte, entegre raporlama sisteminin yeşil dönüşüm için vazgeçilmez olduğunu belirtti.

Gönül, 2020 yılından bu yana kurulumuzun, 'Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi''ni yayınladığını ifade ederek, bu düzenlemenin halka açık şirketlerin yönetim anlayışlarını belirlemeleri açısından önemli olduğunu vurguladı.

Küresel Baskılar ve Şirketlerin Yeni Yaklaşımları

Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA) tarafından düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Gönül, şirketlerin sadece finansal performanslarıyla değil, çevresel ve sosyal etkileriyle de değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Gönül, bu bağlamda çalıştaya katkı sunan tüm yetkililere teşekkür etti.

Dünyanın hızla değiştiğini anlatan Gönül, entegre raporlama sistemine geçiş sürecinin öneminin arttığını belirtirken, halka açık ve halka açılmayı düşünen firmalar için bu raporlama sisteminin kritik olduğunu ifade etti.

Yeni Araçlar ve Raporlama Prensipleri

Gönül, Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar'da işlem gören şirketlerin uyum seviyelerini değerlendirdiklerini, 'uy ya da açıkla' prensibiyle devam eden bir raporlama süreciyle tedbirler aldıklarını kaydetti.

2022 yılı itibarıyla geliştirilen 'Yeşil Borçlanma Aracı' ve 'Sürdürülebilir Borçlanma Aracı' gibi yeni finansal araçlar da bu süreçte önemli adımlar olarak nitelendirildi.

Sürdürülebilirlik Performansının Ölçülmesi

Sürdürülebilirlik Bağlantılı Borçlanma Araçları ile uluslararası standartlara uyum sağlamasının önemine değinen Gönül, bu çalışmanın şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarını artıracağına inandığını belirtti.

Kamu Gözetimi Kurumu ve Gelecek Adımlar

Kamu Gözetimi Kurumu (KGK)’nun 2024 itibarıyla belirli büyüklükteki şirketler için Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'nı (TSRS) zorunlu hale getirmesi bekleniyor. Bu raporlamaların, SPK'nın sürdürülebilirlik ilkeleriyle tutarlı bir çerçevede yapılacağı vurgulandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dönmez'in Mesajı

Etkinliğe uzaktan katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, sürdürülebilir kalkınmanın anahtarının yeşil dönüşüm olduğunu ifade etti. Dönmez, yeşil dönüşümün ekonomik ve sosyal bir zorunluluk olduğuna dikkat çekerek, şirketlerin bu sürece hazırlanmasının gerekliliğini vurguladı.

Son olarak, Dönmez, yeşil dönüşüm destek programının bir teşvik programı olarak, şirketler için uygun şartlarla kredi sağladığını duyurdu. Programın, yeşil ve dijital dönüşüm yatırımlarına destek olacağını belirtti.

Türkiye'nin Yeşil Dönüşüm Uyum Süreci: Strateji, Politika ve Uygulamalar Çalıştayı, Borusan Oto İstinye'de gerçekleşti. Toplantıya katılan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, konuşma yaptı.

Türkiye'nin Yeşil Dönüşüm Uyum Süreci: Strateji, Politika ve Uygulamalar Çalıştayı, Borusan Oto İstinye'de gerçekleşti. Toplantıya katılan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, konuşma yaptı.