SPK Başkanı Gönül: Kadın Girişimcilerin Sermaye Piyasalarındaki Yeri Artacak

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Finansal Okuryazarlık Eğitim Programı'nda kadın girişimcilerin sermaye piyasalarına katılımını artırmak için kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 14:23
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, BTK'de düzenlenen Finansal Okuryazarlık Eğitim Programı'nda kadınların sermaye piyasalarına katılımını artırmak için kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu katıldı.

Eğitim programının kapsamı ve hedefleri

SPK ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde yürütülen finansal okuryazarlık eğitimleri kapsamında, BTK'de görev yapan kadın yönetici ve personele yönelik bir program başlatıldı. Gönül, Cumhurbaşkanlığı tarafından yürürlüğe konulan 'Kadının Güçlenmesi' ve 'Finansal Okuryazarlık' genelgelerinin Türkiye için stratejik önem taşıdığını vurguladı ve 22 Mayıs'ın Finansal Okuryazarlık Günü olarak kutlandığına işaret etti.

Gönül, son yıllarda yatırımcı sayısındaki artışa dikkat çekerek finansal okuryazarlığın yalnızca bireyler için değil, piyasaların sağlıklı işlemesi açısından da kritik olduğunu söyledi. 2,2 milyon kadın yatırımcımız bulunduğunu belirten Gönül, kadınların tasarruf kültüründeki rolünü ve yastık altı birikimlerin ekonomiye kazandırılmasındaki önemini vurguladı.

Ulaşılabilir ve kapsayıcı eğitim vizyonu

Gönül, finansal bilginin herkes için erişilebilir, anlaşılabilir ve uygulanabilir olması gerektiğini söyleyerek, hedeflerinin sadece büyük şehirlerdeki kadınlara değil, yurdun her köşesindeki kadınlara ulaşmak olduğunu ifade etti. Kooperatiflerden meslek sahibi kadınlara, dezavantajlı durumdaki kadınlardan ev kadınlarına kadar geniş bir kitleye finansal direnç kazandırmayı amaçladıklarını belirtti.

Gönül, kadınların finansal karar alma süreçlerinde aktif rol üstlenmesini ve yatırım ile girişimcilik ekosisteminde daha görünür olmalarını istediklerini belirterek, 'Bugün burada düzenlenen programda, kadınların sermaye piyasalarına katılımını artırmak, tasarruflarını güvenli ve bilinçli şekilde değerlendirmelerini sağlamak ve dijital dünyada finansal güvenliğe ilişkin farkındalığını güçlendirmek hedefindeyiz' dedi. Ayrıca, 'Kadın girişimcilerin sermaye piyasalarında daha fazla yer alabilmesi için kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz' sözlerine yer verdi.

Siber güvenlik ve saha çalışmaları

Gönül, yeni projeleri 'Siber Dünya ve Finansal İzler'in kadınlara özel içeriklerle siber dolandırıcılıklara karşı korunma ve son dönem yatırım araçlarının doğru kullanımı gibi konuları kapsadığını aktardı. Finansal Okuryazarlık Türkiye Seferberliği kapsamında Kayseri, Adana, Konya ve Hatay başta olmak üzere kadınlara yönelik seminerler düzenlediklerini, deprem bölgesindeki girişimci kadınlara, kadın kooperatiflerine ve iş kadınlarına özel içerikler sunduklarını anlattı.

Parayı yönetmenin yanı sıra kötü niyetlilere karşı korumanın da önemine değinen Gönül, finansal okuryazarlığın hem ekonomik refahın anahtarı hem de finansal güvenliğin vazgeçilmez parçası olduğunu kaydetti. Türkiye'de bir ilk olarak Jandarma Genel Komutanlığı personeli ve ailelerine finansal okuryazarlık eğitimi verildiğini de sözlerine ekledi.

Gönül, finansal okuryazarlığın kadının elinde sadece bir bilgi olmadığını, aynı zamanda özgürlük, eşitlik ve toplumsal dönüşümün anahtarı olduğunu belirterek, bu sayede kadınların kendi yaşamlarının yanı sıra ailelerinin, toplumun ve ülkenin geleceğine katkı sağlayacaklarını vurguladı.

