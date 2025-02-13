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SPK'dan 4 Şirketin Borçlanma Araçları İçin Onay

SPK, 4 şirketin borçlanma aracı ihracını onayladı, 2 şirketin bedelsiz sermaye artırımı kabul edildi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 23:57
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 23:57
SPK'dan 4 Şirketin Borçlanma Araçları İçin Onay

SPK, Borçlanma Aracı İhlallerini Onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 4 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusunu ve 2 şirketin bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladığını duyurdu. Bu onayların bültene göre detayları aşağıda yer almaktadır.

Onaylanan İhraç ve Sermaye Artırımları

SPK, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler'in 540 milyon lira, Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret'in 270 milyon 100 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu kabul etti. Ayrıca, Ak Finansal Kiralama'nın 3 milyar lira, Destek Yatırım Bankası'nın 30 milyon dolar, Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji'nin 3,9 milyar lira, Akbank'ın 10 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihraç başvurusu da onaylandı.

Yeni Fon ve Yetki Belgeleri

Azimut Portföy Yönetimi AŞ’nin, Azimut Portföy Yönetimi AŞ Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu’nun kuruluşuna izin verilmesi talebi olumlu sonuçlandı. Ayrıca A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ’nin faaliyet izni ile portföy yöneticiliği yetki belgesi verilmesi talebi de kabul edildi.

Ata Portföy Yönetimi AŞ Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun katılma paylarının ihracına yönelik talep ve Alternatif Menkul Değerler AŞ’nin sermayesinin 77 milyon liradan 132 milyon liraya artırılması için yaptığı başvuru da onaylandı.

İdari Cezalar ve Suç Duyuruları

Kurul, Hedef Portföy Yönetimi'ne 1,5 milyon lira, Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret'e 246 bin 511,47 lira, Turkish Menkul Değerler'e toplam 1 milyon 232 bin 557,35 lira, Eliptik Yatırım Menkul Değerler'e 493 bin 22,94 lira, İnfo Yatırım Menkul Değerler'e 1 milyon 944 bin 578 lira, Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı pay piyasasında yapılan işlemlerle ilgili olarak 2 kişiye toplam 9 milyon 899 bin 256,61 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

SPK, “GalaFx” ve “GL Yatırım” uzantılı internet sitelerinin içerik sağlayıcıları ile 7 kişi hakkında suç duyurusunda bulunma kararı aldı. Ayrıca, Türkiye’deki kişilere yönelik izinsiz kaldıraçlı işlem yapan 26 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına hükmetti.

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