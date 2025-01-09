SPK'dan Akfen İnşaat'ın Halka Arzına Onay!

Sermaye Piyasası Kurulu, Akfen İnşaat'ın halka arzını ve yeni fon kuruluşlarını onayladı. Yatırım dünyasında dikkat çeken gelişmeler!

Yayın Tarihi: 09.01.2025 23:15
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 23:15
SPK'dan Akfen İnşaat'ın Halka Arzına Onay!

SPK Haftalık Bülteni Açıklandı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret AŞ'nin ilk halka arzını onayladığını duyurdu. SPK'nın haftalık bültenine göre, Kurul, Akfen İnşaat'ın satış fiyatını 38,70 lira olarak belirleyerek halka arz başvurusunu kabul etti.

Yeni Fon İzinleri ve Girişim Sermayesi Ortaklığı

Kurul ayrıca, Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ'nin Kira Sertifikaları Katılım Emeklilik Yatırım Fonu'nun kuruluşuna onay vererek, bu fon paylarının kurul kaydına alınmasına izin verdi. Bunun yanı sıra, DK Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ unvanlı girişim sermayesi yatırım ortaklığının 200 milyon lira başlangıç sermayesi ile kurulmasına da izin verildi.

Hedef Yatırım Bankası ve Portföy Saklama Hizmeti

SPK, Hedef Yatırım Bankası AŞ'nin Portföy Saklama Hizmetine ilişkin yeni esaslar kapsamında portföy saklama hizmeti sunmak üzere yetkilendirilmesine karar verdi.

MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na İdari Ceza

MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 1 Ocak-31 Aralık 2023 hesap dönemine ait finansal tablolarında yapılan inceleme sonrası şirket hakkında idari para cezası uygulandığı bildirildi.

İzinsiz Kripto Varlık Sağlayıcılarına Erişim Engeli

Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla izinsiz kripto varlık hizmeti sağladığı tespit edilen ve yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptıran 25 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki süreçlerin başlatılmasına karar verdi.

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