SPK'dan BİST'teki Olağanüstü Fiyat Hareketlerine İnceleme

SPK, BİST’teki Fiyat Hareketlerini İnceliyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasında yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik kapsamlı bir inceleme başlattığını duyurdu.

İnceleme Kapsamı

Kurulun yaptığı açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu ile Borsa İstanbul A.Ş. tarafından tüm kurumların işlemlerinin titizlikle incelenmeye alındığı belirtildi. Bu incelemeler, piyasa güvenliğini sağlamak adına kritik öneme sahiptir.

Cezai ve İdari Yaptırımlar Bekleniyor

SPK, piyasa güvenliği, açıklık ve istikrarı bozacak her türlü eylem için gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağını vurguladı. Olağandışı fiyat ve miktar hareketleriyle bağlantılı olarak maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapan ve yayan kişilere karşı, Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde cezai ve/veya idari yaptırımlar uygulanacak.

SPK’dan yapılan bu açıklamalar; yatırımcıların endişelerini gidermek ve piyasa düzeninin korunması açısından büyük önem taşımaktadır.