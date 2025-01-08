SPK'dan Eksun Gıda'ya 6 Ay Geçici İşlem Yasağı

SPK'dan Eksun Gıda'ya Yasağı Duyurdu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ (EKSUN) hakkında önemli bir karar alarak, borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağının uygulanacağını açıkladı. Bu yasağın 9 Ocak 2025 tarihli işlemlerden itibaren geçerli olacağı bildirildi.

Yasağın Gerekçesi Ne?

Konuya dair Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, EKSUN pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesi uyarınca makul şüphelerin bulunduğu ifade edildi. Yatırımcı haklarının korunması amacıyla alınan bu tedbir, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesini hedefliyor.

Yasağın Uygulanacağı İlgili Maddeler

Açıklamada, 6362 sayılı SPK Kanunu'nun 128/1-(a) maddesi çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak, yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasi amacıyla, geçici işlem yasağına gidildiği belirtildi. Bu durum, piyasa düzeninin sağlanması ve yatırımcı güvenliğinin artırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu gelişmeler, sermaye piyasalarında şeffaflık ve güvenin sağlanması adına atılan adımlardan biri olarak dikkat çekiyor.